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Алина Гросу вместе с отцом отправилась в Данию - фото

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Певица Алина Гросу опубликовала новый кадр с путешествия по Дании.
Алина Гросу вместе с отцом отправилась в Данию - фото
Алина Гросу вместе с отцом отправилась в Данию - фото
instagram.com/alina_grosu

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Известная украинская исполнительница и актриса Алина Гросу на днях похвасталась перед фанами новой заграничной поездкой. Звезда сообщила в Instagram, что отправилась в Данию, но причину путешествия пообещала назвать чуть позже.

“#Дания. Мне кажется, никто не догадается почему я здесь (сама в шоке) P.s. Чуть позже отвечу“, - поделилась Гросу.

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Судя по фотографиях, опубликованных в аккаунте 24-летней артистки, в Копенгаген она улетела не одна. Так, на одном из фото Алина позирует в компании своего отца Михаила. На снимке девушка предстала в черном плаще, темном платье и туфли на высоком каблуке. Гросу держит за руку отца, который одет в темно-синий костюм и светлую рубашку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#fathersdaughter ❤️

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

Кроме того, на странице звезды появились фотографии, где она запечатлена в оранжевом платье на лодке.

Напомним, ранее Алина Гросу рассказала, когда планирует завести ребенка.

 

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivonа bigmir)net

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