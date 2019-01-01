Анна Заворотнюк опровергла информацию о приглашении в студию на шоу Андрея Малахова.

"Оставьте меня в покое": Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к журналистам instagram.com/anna_zavorotnyuk

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк на днях перенесла вторую операцию. По сообщениям росСМИ звезда сериала “Моя прекрасная няня“ борется с раком мозга. Однако, официальных подтверждений состояния Анастасии Заворотнюк от ее близких и родственников не было.

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Но во вторник, 24 сентября, дочь артистки Анна Заворотнюк впервые публично обратилась к журналистам. Девушка решила опровергнуть информацию о приглашении в студию на шоу Андрея Малахова.

Как выяснилось, в Сети появилось сообщение о том, что Анну позвали на ток-шоу “Прямой эфир“, чтобы прояснить ситуацию по поводу состояния Анастасии Заворотнюк и за это дочери актрисы предложили 15 миллионов рублей.

На своей странице в Instagram Заворотнюк-младшая Анна прокомментировала эту новость и попросила журналистов прекратить любые спекуляции на теме болезни ее мамы.

“Ответственно заявляю, что “новость“ о том, что мне предлагалась многомиллионная сумма за выступление в программе Андрея Малахова – фейк. Ни сам Андрей Малахов (которого наша семья знает лично), ни редакторы программы ко мне с таким предложением не обращались. Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию“, - написала Анна Заворотнюк.

В описании к снимку своего обращения 23-летняя девушка добавила:

“Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое, и спасибо тем людям, кто искренне желает добра, вас очень много, и я читаю все ваши сообщения, спасибо“.

Инстаграм Анны Заворотнюк Скриншот

Отметим, что спустя несколько часов Анна удалила данную публикацию, но позже решила еще раз выложить обращение в разделе Stories.

Инстаграм Анны Заворотнюк Скриншот

Напомним, ранее СМИ писали, что часть информации о “няне Вике“ может оказаться фейком.

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