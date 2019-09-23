Ксения Кошевая показала, как отдыхает с семьей на море.

"Три рыбки и водяной": Семейство Кошевых умилило Сеть отпускными фото instagram.com/yalta_k

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Супружеская чета Кошевых, пожалуй, одна из самых атмосферных и обаятельных в отечественном шоу-бизе. Актер студии “Квартал 95“ Евгений Кошевой и его супруга - хореограф - Ксения недавно отпраздновали 12-летие брака, но всегда, появляясь на людях вместе, буквально светятся от счастья. А все фото пары - вдвоем или с детьми - неизменно вызывают умиление публики. Исключением, конечно же, не стал снимок с отдыха, который Ксения добавила в Инстаграм. В кадре - она с мужем и двумя дочерьми купается в море. Около родителей на фото - 11 летняя Варвара, которая вышла в финал шоу “Голос. Дети“ и 5-летняя Серафима.

Снимок Ксения подписала, использую хештег “Семья“ и отметив всех участников.

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Подписчики Ксении Кошевой оставили под фото комментарии, в которых отметили, что ей “пора заканчивать загорать“, также фолловеры похвалили снимок, назвав его “теплым“ и “семейным“.

Три золотые рыбки и водяной!

Вы нереальные просто🙏❤️❤️❤️ Хотелось бы еще Ваше фото с Жекой с воды, где Вы вдвоем🙏😍😍😍 😍😍 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥, - написали в Сети.



Ранее мы писали, что Евгений Кошевой с супругой очаровали Сеть романтической фотосессией.

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