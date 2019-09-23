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Звезда "Крепостной" Ксения Мишина украсила обложку известного глянца

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Участница "Танців з зірками 2019" Ксения Мишина стала главной героиней нового номера журнала "Караван историй".
Звезда "Крепостной" Ксения Мишина украсила обложку известного глянца
Звезда "Крепостной" Ксения Мишина украсила обложку известного глянца
instagram.com/misha.k.ua

Известная украинская актриса, звезда сериала “Крепостная“ и участница проекта “Танців з зірками 2019“ Ксения Мишина приняла участие в фотосессии для нового выпуска глянца “Караван историй“. 

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О том, что артистка стала главной героиней свежего номера известного журнала, сообщила сама Мишина на своей официальной странице в Instagram. Кроме того, несколько снимков с фотосессии появилось на официальном аккаунте “Каравана историй.

Так, на обложке Ксения предстала с распущенными волосами в коротком черном топе, юбке такого же цвета и в бежевом пиджаке. Образ актриса дополнила длинными серьгами. На другом фото звезда позировала в наряде нежно-розового цвета. А на еще одном снимке она позировала в черном брючном костюме, пиджак актриса надела на голое тело.

Помимо участия в фотосессии, Ксения Мишина дала журналу эксклюзивное интервью, в котором рассказала о своем детстве и семье, разводе родителей и расставании с любимым.

“Это, наверное, мечта каждой девочки - украсить обложку журнала. Но в разы приятней еще поделиться с вами своей историей, рассказать о сокровенном и найти отклик в ваших сердцах! Так волнительно для меня, и так трепетно и радостно. Спасибо @karavanistoriy за такую возможность“, - поделилась Ксения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это, наверное, мечта каждой девочки — украсить обложку журнала. Но в разы приятней еще поделиться с вами своей историей, рассказать о сокровенном и найти отклик в ваших сердцах! Так волнительно для меня, и так трепетно и радостно😍 Спасибо @karavanistoriy за такую возможность✨ ⠀ photo by @viktoria.filipenko 🌪 ⠀ @stbua #крепостная #караванисторий #ксениямишина

Допис, поширений Ксения Мишина (@misha.k.ua)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ксенія Мішина - головна героїня свіжого номеру “Каравану історій“! 🧡 Красуня-акторка, що полюбилася глядачам у ролі жорстокої поміщиці Лідії Шефер, знялась у чуттєвій фотосесії, показавши справжню себе - ніжну, вразливу, але сильну й розсудливу, а головне - готову закохатися знову! 🖤 Жовтневий випуск з відвертим інтерв'ю Ксенії вже у продажу! ✨ Також дивіться розкішні знімки на karavan.ua . Фото: Виктория Филипенко Стиль: Кристина Левченко Визаж и прическа: Юлия Николаенко Продюсер: Ирина Гайдаенко . #ксениямишина #танціззірками #кріпосна #Крепостная #zniewolona #ксеніямішина #караванисторий #karavanua #фотосессия

Допис, поширений Караван історій (@karavanistoriy)

Напомним, ранее звезда сериала “Крепостная“ Ксения Мишина показала сына.

 

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Теги: Ксения Мишина, Крепостная, Танці з зірками 2019
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Источник: Ivonа bigmir)net

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