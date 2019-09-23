Звезда "Крепостной" Ксения Мишина украсила обложку известного глянца

Участница "Танців з зірками 2019" Ксения Мишина стала главной героиней нового номера журнала "Караван историй".

Известная украинская актриса, звезда сериала “Крепостная“ и участница проекта “Танців з зірками 2019“ Ксения Мишина приняла участие в фотосессии для нового выпуска глянца “Караван историй“.

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О том, что артистка стала главной героиней свежего номера известного журнала, сообщила сама Мишина на своей официальной странице в Instagram. Кроме того, несколько снимков с фотосессии появилось на официальном аккаунте “Каравана историй.

Так, на обложке Ксения предстала с распущенными волосами в коротком черном топе, юбке такого же цвета и в бежевом пиджаке. Образ актриса дополнила длинными серьгами. На другом фото звезда позировала в наряде нежно-розового цвета. А на еще одном снимке она позировала в черном брючном костюме, пиджак актриса надела на голое тело.

Помимо участия в фотосессии, Ксения Мишина дала журналу эксклюзивное интервью, в котором рассказала о своем детстве и семье, разводе родителей и расставании с любимым.

“Это, наверное, мечта каждой девочки - украсить обложку журнала. Но в разы приятней еще поделиться с вами своей историей, рассказать о сокровенном и найти отклик в ваших сердцах! Так волнительно для меня, и так трепетно и радостно. Спасибо @karavanistoriy за такую возможность“, - поделилась Ксения.

Напомним, ранее звезда сериала “Крепостная“ Ксения Мишина показала сына.

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