Модель поучаствовала в показе модного дома Versace.

Ну очень откровенно: Ирина Шейк прогулялась по подиуму в наряде с макси-декольте instagram.com/irinashayk

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Бывшая гражданская супруга актера и режиссера Брэдли Купера российская модель Ирина Шейк, которая недавно выставляла яркие фото с морского отдыха со своей мамой, вернулась к работе и блеснула на неделе моды в Милане. Да еще как блеснула - Ирина представила яркие наряды коллекции модного дома Versace, которые поражали своей откровенностью. Так, на одном из показов, Шейк вышла на подиум в мини-платье с очень глубоким декольте - разрез заканчивался на поясе, украшенном массивной пряжкой. Красно-золотистый наряд дополняли босоножки в тон.

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К слову, Ирина не одна вышла на подиум в откровенном платье Versace с макси-декольте. Похожий наряд, выполненный в зеленых цветах. представила певица и актриса Дженнифер Лопес.

Ранее мы писали, что Моника Беллуччи появилась на неделе моды в Милане с короткой стрижкой.

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