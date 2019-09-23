Солистку KAZKA заподозрили в романе с коллегой по группе
Известная украинская исполнительница, вокалистка популярной группы KAZKA Александра Зарицкая заинтриговала поклонников новой публикацией в соцсети.
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Так, на странице коллектива KAZKA появилось фото, на котором певица позирует в компании музыканта группы Никиты Будашова. На ярком снимке Никита сидит спиной к камере, а Александра нежно обнимает парня и прижимается к его плечу. Артисты позируют на фоне озера.
К фотографии Александра добавила романтическую подпись. Она процитировала несколько строк с песни “Він“.
“Тихенько вкрасти від людей
До ніг кидати орхідеї“, - написала Зарицкая.
Поклонники коллектива решили, что с помощью этой публикации Александра решила впервые показать фанам своего возлюбленного и публично признаться эму в чувствах.
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“Какой красивый каминг-аут!“, “Будите как Потап и Настя“, “Они вместе?)“, “Ехххх, ця любов“, “Це така ж буде iсторія, як i в Потапа с Настею, ось побачите буде весiлля)“, “По-моему, они когда ещё шли на икс-фактор, у них уже что-то было“, “Аааааа супер“, - пишут в комментариях.
Ранее участники группы KAZKA Саша Зарицкая и Никита Булаш рассказали, как “Х-фактор“ повлиял на их творчество.
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