Александра Зарицкая намекнула на любовные отношения с Никитой Будашом.

Солистку KAZKA заподозрили в романе с коллегой по группе instagram.com/kazka.band

Известная украинская исполнительница, вокалистка популярной группы KAZKA Александра Зарицкая заинтриговала поклонников новой публикацией в соцсети.

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Так, на странице коллектива KAZKA появилось фото, на котором певица позирует в компании музыканта группы Никиты Будашова. На ярком снимке Никита сидит спиной к камере, а Александра нежно обнимает парня и прижимается к его плечу. Артисты позируют на фоне озера.

К фотографии Александра добавила романтическую подпись. Она процитировала несколько строк с песни “Він“.

“Тихенько вкрасти від людей

До ніг кидати орхідеї“, - написала Зарицкая.

Поклонники коллектива решили, что с помощью этой публикации Александра решила впервые показать фанам своего возлюбленного и публично признаться эму в чувствах.

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“Какой красивый каминг-аут!“, “Будите как Потап и Настя“, “Они вместе?)“, “Ехххх, ця любов“, “Це така ж буде iсторія, як i в Потапа с Настею, ось побачите буде весiлля)“, “По-моему, они когда ещё шли на икс-фактор, у них уже что-то было“, “Аааааа супер“, - пишут в комментариях.

Ранее участники группы KAZKA Саша Зарицкая и Никита Булаш рассказали, как “Х-фактор“ повлиял на их творчество.

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