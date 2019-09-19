Соня Евдокименко продолжает демонстрировать эффектные наряды на американских фото.

"Красивая и сексуальная": 18-летняя внучка Ротару взбудоражила Сеть новыми фото instagram.com/iamsofiaeve

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Внучка Софии Ротару 18-летняя Соня Евдокименко, которая буквально на днях выпустила новую англоязычную песню, продолжает разбивать сердца поклонников новыми нарядами. В Инстаграм девушка добавила свежее фото, сделанное в знаменитом районе Мелроуз в Лос-Анджелесе.

Девушка позирует, сидя на парапете огромной клумбы с кактусами. На ней - короткое черное платье, поверх которого наброшена белоснежная блуза. А изюминкой образа стали высокие ботфорты и нежное украшение на шее Софии.

Перезаряженная и готова вернуться в Большое яблоко 🍎 Кстати, насколько хороши эти сапоги @isabelmarant ?! - уточнила Соня.

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Подписчики отметили, что Соня на фото не просто красива, но и необычайно сексуальна.

К слову, ранее Соня уже выкладывала кадры из этой фотосессии - похоже, прогулка по мелроуз впечатлила девушку.

Ранее мы писали, что внучка Ротару показала постельное фото.

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