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"Красивая и сексуальная": 18-летняя внучка Ротару взбудоражила Сеть новыми фото

Комментариев: 1
Соня Евдокименко продолжает демонстрировать эффектные наряды на американских фото.

"Красивая и сексуальная": 18-летняя внучка Ротару взбудоражила Сеть новыми фото
instagram.com/iamsofiaeve

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Внучка Софии Ротару 18-летняя Соня Евдокименко, которая буквально на днях выпустила новую англоязычную песню, продолжает разбивать сердца поклонников новыми нарядами. В Инстаграм девушка добавила свежее фото, сделанное в знаменитом районе Мелроуз в Лос-Анджелесе.

Девушка позирует, сидя на парапете огромной клумбы с кактусами. На ней - короткое черное платье, поверх которого наброшена белоснежная блуза. А изюминкой образа стали высокие ботфорты и нежное украшение на шее Софии.

Перезаряженная и готова вернуться в Большое яблоко 🍎 Кстати, насколько хороши эти сапоги @isabelmarant ?! - уточнила Соня.

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Подписчики отметили, что Соня на фото не просто красива, но и необычайно сексуальна.

К слову, ранее Соня уже выкладывала кадры из этой фотосессии - похоже, прогулка по мелроуз впечатлила девушку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Greetings from LA! Feels good to be back 🦋

Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

Ранее мы писали, что внучка Ротару показала постельное фото.

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Теги: Соня Евдокименко, София Ротару, мода, ботфорты
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
крымчанин  (аноним)  24.09.2019, 17:59
Оценка:  0
крымчанин
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд

А СВИНОМОРДЫЕ , УКРОУБЛЮДКИ, всё хрюкали , что мост фейковый, на Мосфильме снимали кино .....

за 25 лет Крым с хохлами только знал горе и разруху, воровство и гнобение татар !!!
Свинорылые везде только срут и всё ломают !!!
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