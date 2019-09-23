"Пока я жива...": Вера Брежнева напугала поклонников неоднозначным постом

Певица поблагодарила за внимание к себе и отметила, что когда-то будет вспоминать его с теплом.

"Пока я жива": Вера Брежнева разместила странный пост instagram.com/ververa/

Читай также: Лилия Ребрик показала редкое фото с родителями

Певица Вера Брежнева, которая живет и выступает в РФ, озадачила поклонников странной публикацией. В Инстаграм артистка добавила фото в кружевном черном боди. Вера позирует, лежа на боку и подпирая голову рукой. В фокусе оказывается пышная грудь артистки. Пост, сопровождающий фото, носит несколько “минорные“ нотки - Брежнева отметила, что через какое-то время станет с теплом вспоминать о былой славе и привлекательности. Закончила Вера весьма неоднозначно - она поблагодарила поклонников за внимание - пока она жива.

Пройдут годы. Я с удовольствием буду вспоминать это время. Любоваться тем, в какой я была форме, как жила и что чувствовала. А главное - вспоминать, что успела сделать. Мне будет радостно и тепло на душе.

Спасибо вам за добрые слова, пока я жива.💛, - написала Брежнева.

Читай также: Людмила Барбир вышла на подиум в образе Джоли, а Сеничкин стал турецким секс-символом

Подписчики артистки похвалили фото, а часть фолловеров уточнили, все ли у певицы в порядке и “что с настроением?“. Многие поклонники связали мотив поста с переутомлением - и попросили Брежневу беречь свое здоровье.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева шокировала поклонников откровенным нарядом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.