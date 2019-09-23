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"Танцы - это не мое": Пономарев вспомнил об участии в "Танцях з зірками"

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Певец Александр Пономарев показал архивное видео с "Танців з зірками 2007".
"Танцы - это не мое": Пономарев вспомнил об участии в "Танцях з зірками"
"Танцы - это не мое": Пономарев вспомнил об участии в "Танцях з зірками"
instagram.com/ponomaryovoleksandr

Популярный исполнитель, Народный артист Украины и первый представитель нашей страны на “Евровидении“ Александр Пономарев рассказал поклонникам, почему не участвует в обновленном танцевальном проекте “Танці з зірками“.

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На своей странице в Instagram певец признался, что ранее уже был участников этого шоу во втором сезоне в 2007 году. Александр в шутку написал, что принимал участие, только чтобы научиться танцевать танго и вальс. 

Кроме того, Пономарев опубликовал архивное видео своего выступления в “Танцях з зірками-2007“ с партнершей Полиной Комисовой.

“Мене постійно запитують про участь у “Танці з зірками “! Був я там вже! Ну танці, то не моє! Брав участь тільки щоб навчитися танцювати танго і вальс! Зробив висновок - те що заважає поганому танцюристу танцювати, нормальному вокалісту допомагає співати. Веселого перегляду! P.s. помідорами не кидатися, краще їх крутіть на зиму“, - забавно подписал ролик Пономарев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мене постійно запитують про участь у “Танці з зірками “ ! Був я там вже ! Ну танці , то не моє ! Брав участь тільки щоб навчитися танцювати танго і вальс ! Зробив висновок - те що заважає поганому танцюристу танцювати , нормальному вокалісту допомагає співати 😅 Веселого перегляду 😄 #пономарьов #Україна #танціззірками #ponomarev #ukraine P.s. помідорами не кидатися , краще їх крутіть на зиму 😜

Допис, поширений Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr)

Напомним, ранее Алесандр Пономарев показал архивное фото с Владимиром Кличко.

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Теги: Танці з зірками, Александр Пономарев
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Источник: Ivonа bigmir)net

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