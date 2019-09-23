Певец Александр Пономарев показал архивное видео с "Танців з зірками 2007".

"Танцы - это не мое": Пономарев вспомнил об участии в "Танцях з зірками" instagram.com/ponomaryovoleksandr

Популярный исполнитель, Народный артист Украины и первый представитель нашей страны на “Евровидении“ Александр Пономарев рассказал поклонникам, почему не участвует в обновленном танцевальном проекте “Танці з зірками“.

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На своей странице в Instagram певец признался, что ранее уже был участников этого шоу во втором сезоне в 2007 году. Александр в шутку написал, что принимал участие, только чтобы научиться танцевать танго и вальс.

Кроме того, Пономарев опубликовал архивное видео своего выступления в “Танцях з зірками-2007“ с партнершей Полиной Комисовой.

“Мене постійно запитують про участь у “Танці з зірками “! Був я там вже! Ну танці, то не моє! Брав участь тільки щоб навчитися танцювати танго і вальс! Зробив висновок - те що заважає поганому танцюристу танцювати, нормальному вокалісту допомагає співати. Веселого перегляду! P.s. помідорами не кидатися, краще їх крутіть на зиму“, - забавно подписал ролик Пономарев.

Напомним, ранее Алесандр Пономарев показал архивное фото с Владимиром Кличко.

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