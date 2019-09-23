Лилия Ребрик показала редкое фото с родителями

Ведущая и актриса Лилия Ребрик посетила родные Черновцы и показала новое фото с родителями.

Популярная украинская ведущая и актриса, звезда утреннего шоу “Ранок з Україною“ Лилия Ребрик отправилась по роботе в родные Черновцы и провела время с родителями. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.

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Как сообщила актриса, она приехала в родной город в рамках съемок “Ранку з Україною“. Так, 24 сентября в Черновцах планируют установить необычный национальный рекорд по битвах с подушками.

Также Лилия призналась, что воспользовалась рабочей поездкой, чтобы встретиться с родителями. Звезда опубликовала новое семейное фото. На снимке ведущая позирует в компании мамы Веры и папы Ивана.

“В рідні Чернівці по роботі!!! Це ж треба, щастя яке! Приїжджайте до своїх батьків частіше! Нагадую, завтра, 24 вересня, о 7.00 ранку зустрічаємося на Соборній площі в Чернівцях. Зустрінемо @ranok_ua разом! Буде весело! Не кожного дня в центрі міста влаштовують бій подушками! До зустрічі)))“, - написала Лилия Ребрик.

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала, как выглядела в детстве.

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