Певица Ассоль показала первые официальные фото со свадьбы

Певица Кати Гуменюк (Ассоль)вышла замуж 19 сентября.

В четверг, 19 сентября, украинская исполнительница Катя Гуменюк, ранее выступающая под псевдонимом Ассоль, вышла замуж за бизнес-аналитика Артема Тараненко.

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Пышное торжество прошло в банкет-холле Regent Hill в Киеве. Ведущими мероприятия были Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов. А развлекали артистов Верка Сердючка, Тина Кароль и MONATIK.

Ассоль вышла замуж в роскошном свадебном платье, которое сшили в Лондоне. К слову, вес наряда певицы составлял около 23 килограмм.

А на днях исполнительница поделилась на своей странице в Instagram серией официальных фотографий со свадьбы. На ярких снимках можно в деталях рассмотреть подвенечное платье невесты, которое полностью расшито драгоценными камнями и жемчугом.

Напомним, ранее в Сети опубликовали редкие кадры со свадьбы Елены Кравец.

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