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Певица Ассоль показала первые официальные фото со свадьбы

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Певица Кати Гуменюк (Ассоль)вышла замуж 19 сентября.
Певица Ассоль показала первые официальные фото со свадьбы
Певица Ассоль показала первые официальные фото со свадьбы
instagram.com/assolmusic

В четверг, 19 сентября, украинская исполнительница Катя Гуменюк, ранее выступающая под псевдонимом Ассоль, вышла замуж за бизнес-аналитика Артема Тараненко.

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Пышное торжество прошло в банкет-холле Regent Hill в Киеве. Ведущими мероприятия были Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов. А развлекали артистов Верка Сердючка, Тина Кароль и MONATIK.

Ассоль вышла замуж в роскошном свадебном платье, которое сшили в Лондоне. К слову, вес наряда певицы составлял около 23 килограмм.

А на днях исполнительница поделилась на своей странице в Instagram серией официальных фотографий со свадьбы. На ярких снимках можно в деталях рассмотреть подвенечное платье невесты, которое полностью расшито драгоценными камнями и жемчугом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Love is in the air💞 Мне очень хочется от нашей семьи, и от чистого сердца, выразить слова ОГРОМНОЙ благодарности нашим дорогим организаторам @i.naidenova_and_akona_agency , и в отдельности Сашеньке, за то, что воплотили в реальность нашу мечту😍 Огромное спасибо @kvitkova.vanil за шикарное оформление 💖 Нашим фотографам @taranenkopro и @wedlifer за то, что благодаря Вам, мы можем открыть фотографии и окунуться снова в момент свадьбы 🥰 А так же каждому кто приложил свою руку, свой талант к нашему празднику, без вас ничего бы не получилось! 🙏🏼

Допис, поширений Ｅｋａｔｅｒｉｎａ　Ｇｕｍｅｎｙｕｋ (@assolmusic)

Напомним, ранее в Сети опубликовали редкие кадры со свадьбы Елены Кравец.

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Теги: Ассоль, Катя Гуменюк
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Источник: Ivonа bigmir)net

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