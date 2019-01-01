Совсем другая: Для нового фильма Анджелина Джоли стала блондинкой
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Суперзвезда Анджелина Джоли, которая недавно вызвала беспокойство поклонников из-за состояния своего здоровья, продолжает активно сниматься - и уже совсем скоро появится еще в супергеройской картине MARVEL. Фильм, который выйдет на экраны в 2020 году, будет называться “Вечные“. Он будет посвящен бессмертной расе суперлюдей, которые отправятся на землю, чтобы защитить человечество от злобных Девиантов. Джоли сыграет одну из “вечных“ - Тену. В картине она появится с белыми волосами. Кадры со съемок опубликовали в соцсетях.
🆕📸 #AngelinaJolie shoots for #TheEternals in UK. 😍🤤 • Angie in blonde peeps! pic.twitter.com/tQoEyV3kMv— Très𖤍 (@ThenaXMalef) 20 сентября 2019 г.
К слову, согласно комиксам, Тена родила сына от человека.
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