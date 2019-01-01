Актриса появится в новом супергеройском фильме Marvel "Вечные".

Совсем другая: Для нового фильма Анджелина Джоли стала блондинкой IVONA bigmir)net

Читай также: Неожиданно: Кинодива Моника Беллуччи кардинально сменила имидж Источн

Суперзвезда Анджелина Джоли, которая недавно вызвала беспокойство поклонников из-за состояния своего здоровья, продолжает активно сниматься - и уже совсем скоро появится еще в супергеройской картине MARVEL. Фильм, который выйдет на экраны в 2020 году, будет называться “Вечные“. Он будет посвящен бессмертной расе суперлюдей, которые отправятся на землю, чтобы защитить человечество от злобных Девиантов. Джоли сыграет одну из “вечных“ - Тену. В картине она появится с белыми волосами. Кадры со съемок опубликовали в соцсетях.

К слову, согласно комиксам, Тена родила сына от человека.

Ранее мы писали, что Брэд Питт снялся в сексуальных образах для глянца.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.