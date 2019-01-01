Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Совсем другая: Для нового фильма Анджелина Джоли стала блондинкой

Комментариев: 0
Актриса появится в новом супергеройском фильме Marvel "Вечные".

Совсем другая: Для нового фильма Анджелина Джоли стала блондинкой
Совсем другая: Для нового фильма Анджелина Джоли стала блондинкой
IVONA bigmir)net

Читай также: Неожиданно: Кинодива Моника Беллуччи кардинально сменила имидж Источн

Суперзвезда Анджелина Джоли, которая недавно вызвала беспокойство поклонников из-за состояния своего здоровья, продолжает активно сниматься - и уже совсем скоро появится еще в супергеройской картине MARVEL. Фильм, который выйдет на экраны в 2020 году, будет называться “Вечные“. Он будет посвящен бессмертной расе суперлюдей, которые отправятся на землю, чтобы защитить человечество от злобных Девиантов. Джоли сыграет одну из “вечных“ - Тену. В картине она появится с белыми волосами. Кадры со съемок опубликовали в соцсетях.

К слову, согласно комиксам, Тена родила сына от человека.

Ранее мы писали, что Брэд Питт снялся в сексуальных образах для глянца.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анджелина Джоли, блондинка, супергерои
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь