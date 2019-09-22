"Затмила всех": Тина Кароль похвасталась ярким образом

Ведущая "Танців з зірками 2019" Тина Кароль показала, в каком роскошном наряде появилась в пятом эфире.

Известная украинская певица и ведущая проекта “Танці з зірками 2019“ Тина Кароль в очередной раз покорила пользователей Сети кадрами в пикантном образе.

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Так, на своей странице в Instagram артистка поделилась фото и видео, где она запечатлена в роскошном платье, в котором появилась в пятом прямом эфире шоу “Танці з зірками 2019“.

Тина позировала в атласном длинном платье красного цвета с черной вставкой на груди и пикантный разрезом. Свой образ Тина дополнила темными босоножками на каблуке и волнистой укладкой.

Поклонники оставили множество комментариев под новой публикацией звезды.

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“Затмила всех“, “Королева! Поменяйтесь с Юрой местами,пусть он в голд руме сидит“, “мммм, какой разрез“, “Красуня, неймовірна“, “Красивая нежная горжусь тобой моя родная люблю тебя“, “Ця сукня, ох Тiна. Дуже личить цей колiр. вау вау вау вау вау“, - пишут в комментариях.

Посмотреть предыдущий пятый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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