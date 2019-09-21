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"Встреча победителей": Джамала показала фото с Сальвадором Собралом

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Победитель "Евровидение-2017" Сальвадор Собрал выступил в Киеве.
"Встреча победителей": Джамала показала фото с Сальвадором Собралом
"Встреча победителей": Джамала показала фото с Сальвадором Собралом
Getty Images

В пятницу, 20 сентября, победитель “Евровидение-2017“ в Киеве, португальский певец Сальвадор Собрал вновь выступил в Украине, но на этот раз с сольным концертом. Концерт прошел в рамках мирового тура в поддержку альбома “Paris, Lisboa“. 29-летний артист в сопровождении джазовых музыкантов выступил в “Октябрьском дворце“.

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Послушать новые песни Собрала пришла и победительница “Евровидения-2016“, украинская исполнительница Джамала. Так, на своей странице в Instagram Джамала опубликовала несколько совместных кадром с Сальвадором. Судя по снимках, португальский артист предложил украинской звезде спеть дуэтом.

В описании к фотографиям Джамала сравнила встречу победителей конкурса “Евровидение“ со встречей выпускников. Также певица поблагодарила Собрала за незабываемое выступление.

“Зустрічі переможців Євробачення, як зустріч випускників. Дуже рідко, але завжди супер душевно і приємно. Так круто, що у 2017 саме Сальвадор виграв конкурс у Києві. P.S. @salvadorsobral.music, дякую за незабутній концерт та джем-сешн“, - написала Джамала.

Ранее певица Джамала заявила, что готова во второй раз стать мамой.

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Теги: Джамала, Сальвадор Собрал
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  23.09.2019, 14:34
Оценка:  0
pусский
Какая мерзость, татарская кунька и нидерландский сракоёб вместе словесно испражняются! Как хотите, но я перданул в их сторону и ушёл.
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