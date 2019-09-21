"Встреча победителей": Джамала показала фото с Сальвадором Собралом

Победитель "Евровидение-2017" Сальвадор Собрал выступил в Киеве.

В пятницу, 20 сентября, победитель “Евровидение-2017“ в Киеве, португальский певец Сальвадор Собрал вновь выступил в Украине, но на этот раз с сольным концертом. Концерт прошел в рамках мирового тура в поддержку альбома “Paris, Lisboa“. 29-летний артист в сопровождении джазовых музыкантов выступил в “Октябрьском дворце“.

Читай также: Исландия заплатит штраф из-за провокации группы Hatari на “Евровидении“

Послушать новые песни Собрала пришла и победительница “Евровидения-2016“, украинская исполнительница Джамала. Так, на своей странице в Instagram Джамала опубликовала несколько совместных кадром с Сальвадором. Судя по снимках, португальский артист предложил украинской звезде спеть дуэтом.

В описании к фотографиям Джамала сравнила встречу победителей конкурса “Евровидение“ со встречей выпускников. Также певица поблагодарила Собрала за незабываемое выступление.

“Зустрічі переможців Євробачення, як зустріч випускників. Дуже рідко, але завжди супер душевно і приємно. Так круто, що у 2017 саме Сальвадор виграв конкурс у Києві. P.S. @salvadorsobral.music, дякую за незабутній концерт та джем-сешн“, - написала Джамала.

Ранее певица Джамала заявила, что готова во второй раз стать мамой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.