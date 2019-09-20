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"Я сразу встала и пошла": Санта Димопулос рассказала о легких родах в Монако

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14 сентября певица Санта Димопулос родила второго ребенка.
"Я сразу встала и пошла": Санта Димопулос рассказала о легких родах в Монако
"Я сразу встала и пошла": Санта Димопулос рассказала о легких родах в Монако
instagram.com/santadimopulos

В субботу, 14 сентября, экс-солистка культовой группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос и ее супруг, совладелец сети спортивных клубов Игорю Кучеренко стали родителями. Певица родила дочку.

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На протяжении всей беременности 32-летняя артистка делилась с подписчиками интересными подробностями. Теперь же Санта решила рассказать фанам, как прошли роды в Монте-Карло, Монако.

Ранее Димопулос сообщила в соцсети, что благодаря эпидуральной анестезии она не чувствовала боли и родила девочку весом 4,160 кг всего за 15 минут.

На этот раз, на своей странице в Instagram певица опубликовала новое фото с новорожденной малышкой и в описании к трепетному снимку поведала о том, как разворачивались события после рождения ребенка.

“Врач подождал, пока отпульсировала пуповина (минут 20) и только потом он позволил мужу обрезать ее. Так мы лежали 1,5 часа. Невозможно описать словами эти ощущения, это – космос. Весь мир перестал существовать, кроме нас. Только после этого ее взвесили, измерили и сразу отвезли нас в палату“, - написала Димопулос.

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Санта призналась, что роды прошли легко, и через короткий промежуток времени  она смогла спокойно встать и пойти без боли и чьей-либо помощи.

“Я сразу встала и пошла. Это что касается качества эпидуральной анестезии. В общем, все прошло лучше, чем я могла себе представить. Этот день я запомню как самое настоящее чудо и абсолютное счастье“, - поделилась эмоциями Санта

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Роды. Часть 2 ⠀ Вытащив малышку её сразу положили мне на грудь. Врач подождал пока отпульсировала пуповина (минут 20) и только потом он разрешил мужу обрезать её. Так мы лежали 1.5 часа. Невозможно описать словами эти ощущения, это – космос🔮 Весь мир перестал существовать, кроме нас 🙏🏼 Только после этого её взвесили, измерили и сразу отвезли нас в палату. Кстати, я сразу встала и пошла:) Это по поводу качества эпидуральной анастезии☝🏼 В целом, всё прошло лучше чем я могла себе представить. Этот день я запомню как самое настоящее чудо и абсолютное счастье 💞

Допис, поширений 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤️ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

Напомним, ранее Санта Димопулос рассказала, на какие сериалы подсела во время беременности.

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Теги: Санта Димопулос
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Источник: Ivonа bigmir)net

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