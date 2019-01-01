Балерина Екатерина Кухар призналась, что летом поправилась на 3,5 килограмма.

Екатерина Кухар рассказала, как муж реагирует на ее лишние килограммы instagram.com/stoianov_aleksandr

Известная украинская прима-балерина и судья популярного шоу “Танці з зірками“ Екатерина Кухар восхищает своих поклонников идеальной фигурой. Но на днях артистка призналась, что иногда позволяет себе набрать лишние килограммы во время отдыха. Об этом Кухар рассказала в интервью Кате Осадчей для “Світського життя“.

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Так 37-летняя звезда заявила, что этим летом во время путешествия по городах США, она немного поправилась. Но по словам Кухар, муж Александр Стоянов пришел в восторг от ее нового внешнего вида.

“Я набрала, так хорошо набрала. Мой муж был в таком восторге. Он говорил: “Я очень тебя прошу – останься в таком состоянии“, - поделилась балерина.

“Я летом набрал где-то пять кило, а Катерина – 3,5“, - признался Александр.

“Я уже все сбросила“, - отметила Екатерина.

Также во время интервью супруги вспомнили о своей свадьбе в прямом эфире “Танців з зірками 2019“ 15 сентября.

“Пять лет тому у нас был брак перед Господом Богом в церкви. Канал предложил нам сделать такой подарок“, - рассказала Екатерина Кухар.

Посмотреть предыдущий четвертый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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