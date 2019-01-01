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Екатерина Кухар рассказала, как муж реагирует на ее лишние килограммы

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Балерина Екатерина Кухар призналась, что летом поправилась на 3,5 килограмма.
Екатерина Кухар рассказала, как муж реагирует на ее лишние килограммы
Екатерина Кухар рассказала, как муж реагирует на ее лишние килограммы
instagram.com/stoianov_aleksandr

Известная украинская прима-балерина и судья популярного шоу “Танці з зірками“ Екатерина Кухар восхищает своих поклонников идеальной фигурой. Но на днях артистка призналась, что иногда позволяет себе набрать лишние килограммы во время отдыха. Об этом Кухар рассказала в интервью Кате Осадчей для “Світського життя“.

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Так 37-летняя звезда заявила, что этим летом во время путешествия по городах США, она немного поправилась. Но по словам Кухар, муж Александр Стоянов пришел в восторг от ее нового внешнего вида.

“Я набрала, так хорошо набрала. Мой муж был в таком восторге. Он говорил: “Я очень тебя прошу – останься в таком состоянии“, - поделилась балерина.

“Я летом набрал где-то пять кило, а Катерина – 3,5“, - признался Александр.

“Я уже все сбросила“, - отметила Екатерина.

Также во время интервью супруги вспомнили о своей свадьбе в прямом эфире “Танців з зірками 2019“ 15 сентября.

“Пять лет тому у нас был брак перед Господом Богом в церкви. Канал предложил нам сделать такой подарок“, - рассказала Екатерина Кухар.

Посмотреть предыдущий четвертый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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Теги: Танці з зірками 2019, Екатерина Кухар
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Источник: Ivonа bigmir)net

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