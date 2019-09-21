Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Скучаете по лету?": Дочка Поляковой выставила "горячие" фото в пляжном наряде

Комментариев: 2
Маша Полякова показала несколько кадров, сделанных в школе моделей.

"Скучаете по лету?": Дочка Поляковой выставила "горячие" фото в пляжном наряде
instagram.com/mashapolyakova

Читай также: “Тебе - в модели!“: Дочка Поляковой удивила ярким макияжем

Дочка популярной украинской исполнительницы Ольги Поляковой 14-летняя Маша  продолжает хвастаться своими достижениями в летней школе моделей, из которой девушка недавно вернулась и, видимо, до сих пор пребывает под впечатлением. В Инстаграм Мария добавила несколько фото в купальнике, похожие на те, которыми она делилась, находясь в США. Девушка позирует на фоне зеленого кустарника - на ней оливкового цвета сдельный купальник. На поясе у девушки висит черная накидка с карманами, а ярко-рыжие длинные волосы Маши распущены и слегка разбросаны по плечам. 

Кто соскучился за летом - поставьте +, - написала Маша.

Фото за несколько часов собрали около 8,5 тыс. лайков.

Ранее мы писали, что Маша Полякова удивила странным заявлением по поводу мамы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Маша Полякова, дети звезд, фото в купальнике
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
Авца  (аноним)  23.09.2019, 11:16
Оценка:  0
Авца
скучает по члену
гость  (аноним)  23.09.2019, 11:14
Оценка:  0
гость
Уёбище
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь