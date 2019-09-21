Маша Полякова показала несколько кадров, сделанных в школе моделей.

"Скучаете по лету?": Дочка Поляковой выставила "горячие" фото в пляжном наряде instagram.com/mashapolyakova

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Дочка популярной украинской исполнительницы Ольги Поляковой 14-летняя Маша продолжает хвастаться своими достижениями в летней школе моделей, из которой девушка недавно вернулась и, видимо, до сих пор пребывает под впечатлением. В Инстаграм Мария добавила несколько фото в купальнике, похожие на те, которыми она делилась, находясь в США. Девушка позирует на фоне зеленого кустарника - на ней оливкового цвета сдельный купальник. На поясе у девушки висит черная накидка с карманами, а ярко-рыжие длинные волосы Маши распущены и слегка разбросаны по плечам.

Кто соскучился за летом - поставьте +, - написала Маша.

Фото за несколько часов собрали около 8,5 тыс. лайков.

Ранее мы писали, что Маша Полякова удивила странным заявлением по поводу мамы.

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