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Звезда фильмов "Назад в будущее" прогулялся по Киеву с молодой возлюбленной

Комментариев: 1
Актер Кристофер Ллойд впервые посетил в Украину в рамках фестиваля Comic Con Ukraine 2019.
Звезда фильмов "Назад в будущее" прогулялся по Киеву с молодой возлюбленной
Звезда фильмов "Назад в будущее" прогулялся по Киеву с молодой возлюбленной
Getty Images

Известный американский актер, звезда фильмов “Назад в будущее“ и “Семейка Аддамсов“ Кристофер Ллойд впервые прилетел в Украину. Артист принял участие в фестивале Comic Con Ukraine 2019 и даже успел прогуляться по улицам столицы.

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На своей странице в Instagram 80-летний Ллойд опубликовал несколько кадров с прогулки. Так, на одной из публикаций можно увидеть, что Кристофер вместе с молодой возлюбленной Лизой посетил Успенский собор. Отметим, что пара поженилась в 2016 году.

“Наслаждаюсь каждым моментом в Киеве. С нетерпением жду встречи с моими фанатами на Comic Con Ukraine“, – подписал фото исполнитель роли Эммета Брауна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Everyone’s favorite Doc and everyone’s favorite droid. At @comicconukraine 📷 @jja_iii

Допис, поширений Christopher Lloyd (@mrchristopherlloyd)

Инстаграм Кристофера Ллойда
Инстаграм Кристофера Ллойда
Скриншот

Инстаграм Кристофера Ллойда
Инстаграм Кристофера Ллойда
Скриншот

Инстаграм Кристофера Ллойда
Инстаграм Кристофера Ллойда
Скриншот

Инстаграм Кристофера Ллойда
Инстаграм Кристофера Ллойда
Скриншот

Инстаграм Кристофера Ллойда
Инстаграм Кристофера Ллойда
Скриншот

Напомним, ранее стали известны победители телевизионной премии “Эмми-2019“.

 

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Теги: Comic Con Ukraine 2019, Кристофер Ллойд, Назад в будущее
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Антибес    23.09.2019, 11:14
Оценка:  0
Антибес
Тёлку из эскорта назвали его возлюбленной?Гыгыгыгыгы!!!!!
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