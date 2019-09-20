Звезда фильмов "Назад в будущее" прогулялся по Киеву с молодой возлюбленной
Известный американский актер, звезда фильмов “Назад в будущее“ и “Семейка Аддамсов“ Кристофер Ллойд впервые прилетел в Украину. Артист принял участие в фестивале Comic Con Ukraine 2019 и даже успел прогуляться по улицам столицы.
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На своей странице в Instagram 80-летний Ллойд опубликовал несколько кадров с прогулки. Так, на одной из публикаций можно увидеть, что Кристофер вместе с молодой возлюбленной Лизой посетил Успенский собор. Отметим, что пара поженилась в 2016 году.
“Наслаждаюсь каждым моментом в Киеве. С нетерпением жду встречи с моими фанатами на Comic Con Ukraine“, – подписал фото исполнитель роли Эммета Брауна.
Напомним, ранее стали известны победители телевизионной премии “Эмми-2019“.
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