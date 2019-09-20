Актер Кристофер Ллойд впервые посетил в Украину в рамках фестиваля Comic Con Ukraine 2019.

Звезда фильмов "Назад в будущее" прогулялся по Киеву с молодой возлюбленной Getty Images

Известный американский актер, звезда фильмов “Назад в будущее“ и “Семейка Аддамсов“ Кристофер Ллойд впервые прилетел в Украину. Артист принял участие в фестивале Comic Con Ukraine 2019 и даже успел прогуляться по улицам столицы.

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На своей странице в Instagram 80-летний Ллойд опубликовал несколько кадров с прогулки. Так, на одной из публикаций можно увидеть, что Кристофер вместе с молодой возлюбленной Лизой посетил Успенский собор. Отметим, что пара поженилась в 2016 году.

“Наслаждаюсь каждым моментом в Киеве. С нетерпением жду встречи с моими фанатами на Comic Con Ukraine“, – подписал фото исполнитель роли Эммета Брауна.

Инстаграм Кристофера Ллойда Скриншот

Инстаграм Кристофера Ллойда Скриншот

Инстаграм Кристофера Ллойда Скриншот

Инстаграм Кристофера Ллойда Скриншот

Инстаграм Кристофера Ллойда Скриншот

Напомним, ранее стали известны победители телевизионной премии “Эмми-2019“.

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