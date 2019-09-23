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Франциско Гомес признался, какие у него оношения с Кухар и Ямою за кадром

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Британский хореограф является судьей в популярном украинском проекте "Танці з зірками 2019".
Франциско Гомес признался, какие у него оношения с Кухар и Ямою за кадром
Франциско Гомес признался, какие у него оношения с Кухар и Ямою за кадром
instagram.com/tanci1plus1

Известный британский хореограф, судья проекта “Танці з зірками 2019“ Франциско Гомес признался, какие у него отношения с коллегами по судейскому креслу балериной Екатериной Кухар и хореографом Владом Ямой вне танцевального шоу. Об этом он рассказал в интерью Кате Осадчей для “Світського життя“.

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34-летний танцор с мировым именем заявил, что с членами жури танцевального шоу у него хорошие отношения, особенно с Владом Ямой, поскольку они давно знакомы.

“С Катей мы постоянно общаемся на всех репетициях. Она очень добра ко мне, обожаю ее мужа. А Влад Яма просто душечка. Я знаю его уже столько лет, он мне как брат родной. Все по-доброму, без всяких драм, пока что“, - поделился Франциско.

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Отметим, что ранее Франциско Гомес и Влад Яма вместе были судьями танцевального шоу “Танцюють всі“, что выходило на канале СТБ. Именно во время съемок этого проекта Гомес и Яма впервые встретились и подружились.

Посмотреть пятый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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Теги: Танці з зірками 2019, танцы со звездами, Франциско Гомес, Влад Яма, Екатерина Кухар
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Источник: Ivonа bigmir)net

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