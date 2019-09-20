Дженнифер Лопес стала звездной показа Versace: видео
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20 сентября в Милане прошел показ Versace весна-лето 2020, звездой которого стала Дженнифер Лопес. Певица триумфально прошлась по подиуму в зеленом платье с тропическим принтом. Почему это вызвало столько шума в сети - читайте далее.
Так, наряд от Versace, в котором Джей Ло появилась в зале очень напоминает то самое зеленое платье, которое видел весь мир на церемонии вручения “Грэмми” 2000 года.
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Поговаривают, что именно благодаря Лопес было решено создать базу изображений Google Images. В 2000 году одним из самых популярных запросов было платье Дженнифер на церемонии "Грэмми", и после небывалого ажиотажа разработчики поняли, что нужно двигаться дальше и создавать сервис с картинками.
Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес и Алекс Родригес пригласят на свадьбу всех своих бывших.
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