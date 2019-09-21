Какой красавчик: Дзидзьо показал поклонникам архивное фото

Артист попросил фанатов угадать, сколько ему лет на снимке.

Читай также: Alyona Alyona получила международную награду Anchor award

Украинский артист Дзидзьо, который посвятил свое выступление на “Танці з зірками” освобожденным украинцам, поделился в Инстаграм фотографией, снятой несколько лет назад. В публикации Михаил Хома попросил своих фолловеров угадать, сколько ему лет на снимке.

Моя любимая пора года – осень. И сколько мне здесь лет? - написал Дзидзьо.

В кадре будущая звезда позирует на фоне осенней природы, с желтыми листьями в руке.

Подписчики Dzidzio отметили, что в подростковом возрасте он выглядит очень привлекательно. Пользователи также сошлись во мнении, что артисту на фотографии 15-16 лет.

“Какой милый мальчик“, “Такий няшний“, “Оце фото!“, - пишут в комментариях фанаты Дзидзьо.

Напомним, что недавно DZIDZIO презентовал новый клип на песню “Я Міліонер“.