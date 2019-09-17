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"Праздник урожая": Осадчая показала тематическую съемку с Горбуновым

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Вот, как выглядит украинское бохо.
Осадчая показала тематическую съемку с Горбуновым
Осадчая показала тематическую съемку с Горбуновым
Instagram

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Звездная пара Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов похвастались в сети колоритными фото. Ведущие снялись в тематической фотосессии в украинских мотивах, а фото опубликовали на своих страницах в Instagram.

Наш праздник урожая. Фото на память, - подписала пост Осадчая. 

Ее супруг Юрий Горбунов назвал локацию "украинским бохо". Так или иначе, кадры возлюбленных получились очень красивыми!

Ранее Юрий Горбунов похвастался талантом 2-летнего сына.

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Теги: Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов
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