"Праздник урожая": Осадчая показала тематическую съемку с Горбуновым

Вот, как выглядит украинское бохо.

Читай также: Маша Ефросинина очаровала Сеть милым фото с мужем

Звездная пара Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов похвастались в сети колоритными фото. Ведущие снялись в тематической фотосессии в украинских мотивах, а фото опубликовали на своих страницах в Instagram.

Наш праздник урожая. Фото на память, - подписала пост Осадчая.

Ее супруг Юрий Горбунов назвал локацию "украинским бохо". Так или иначе, кадры возлюбленных получились очень красивыми!

Ранее Юрий Горбунов похвастался талантом 2-летнего сына.