"Праздник урожая": Осадчая показала тематическую съемку с Горбуновым
Вот, как выглядит украинское бохо.
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Звездная пара Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов похвастались в сети колоритными фото. Ведущие снялись в тематической фотосессии в украинских мотивах, а фото опубликовали на своих страницах в Instagram.
Наш праздник урожая. Фото на память, - подписала пост Осадчая.
Ее супруг Юрий Горбунов назвал локацию "украинским бохо". Так или иначе, кадры возлюбленных получились очень красивыми!
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