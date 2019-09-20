В сети опубликовали невероятные фото "Женского квартала"

Елена Кравец предстала перед объективом в вышиванке и с венком на голове.

Читай также: В Сети опубликовали редкие кадры со свадьбы Елены Кравец

В сети появились фотографии "Женского квартала", которые ранее не были опубликованы. На черно-белых снимках авторства Марты Адамчук актрисы юмористического шоу предстают в своей естественной среде обитания - гримерке.

Пост, который можно увидеть на странице "Женского квартала" в Instagram, появился в эту пятницу. Среди моделей оказались Елена Кравец, Вера Кекелия, Лали Эргемлидзе, Татьяна Песик, Ирина Сопонара, Валерия Товстолес, Александра Машлятина, Элина Мбани, Анастасия Оруджова, Алина Гордиенко и Екатерина Никитина.

Глазами нашей невероятной Марты Адамчук, - говорится в описании.

Напомним, что совсем недавно Елена Кравец удивила откровенным признанием о "Танцях з зірками 2019".