"Советую читать романы": Екатерина Кухар назвала любимые книги

Судья проекта "Танці з зірками 2019" призналась, какие книги изменили ее взгляды на жизнь.

Известная прима-балерина, Народная артистка Украины и судья проекта “Танці з зірками 2019“ Екатерина Кухар часто делиться с поклонниками в соцсети интересными фактами о себе.

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Так, на этот раз 37-летняя звезда решила рассказать фанам о любимых книгах. На своей странице в Instagram Кухар опубликовала пост, в котором призналась, что книги являются ее любимыми вещами и она всегда берет парочку с собой. Также Екатерина посоветовала подписчикам читать романы. По ее мнению, романы помогают многое переосмыслить.

“В одном из интервью, я рассказывала о своих любимых вещах, которые всегда со мной. Одни из них - это книги... Очень советую читать романы. Они заставляют посмотреть на жизнь, будто с высоты птичьего полёта и многое переосмыслить“, - написала балерина.

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Кроме того, артистка назвала книги, которые изменили ее взгляды на жизнь - серия романов “Проклятые короли“ Мориса Дрюона.

“В детстве мне никогда не рассказывали, что в мире существуют жестокость, подлость и предательство. Серия романов “Проклятые короли“ Мориса Дрюона, заставила меня взглянуть на жизнь под другим углом. Писатель очень умело скомбинировал в книгах Людовиков, Орден Тамплиеров, интриги, предательство, борьбу короны и церкви, отношения правителей и вассалов“, - поделилась Екатерина Кухар.

Напомним, ранее Екатерина Кухар поделилась впечатлениями от свадьбы в прямом эфире.

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