Вот это мышцы!: В Сеть слили откровенные фото "Дэдпула"

На снимках Райан Рейнольдс запечатлен в спортзале во время подготовки к съемкам.

Вот это мышцы!: Тренер "Дэдпула" слил в Сеть его полуголые фото instagram.com/vancityreynolds

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В наше “инстаграмное“ время сложно себе представить, чтобы кто-то из знаменитостей не хвастался в соцсетях своим красивым телом, особенно, если правда “есть, что показать“. А вот сохранилась еще скромность у кое-кого из голливудской братии. Так, например канадско-американский актер Райан Рейнольдс, наиболее известный по картинам “Король вечеринок“, “Просто друзья“, “Люди Икс: Начало“ и конечно же супергеройскому боевику “Дэдпул“ - вообще не делится “пикантными“ фото. Максимум, что можно увидеть у 42-летней звезды в Инстаграм - это счастливые кадры с беременной женой актрисой Блейк Лайвли, или, на худой конец - фото с коллегами по съемочной площадке.

А вот личный тренер Рейнольдса - Дон Саладино опубликовал несколько снимков звезды, чтобы, так сказать, продемонстрировать результаты общей работы. И на них Дэдпул поистине великолепен!

Актер позирует с полностью обнаженным торсом, демонстрируя красивую рельефность мышц. Из одежды на знаменитости - широкие милитари-брюки, из-под которых видны трусы Calvin Klein

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В подписи к фото тренер похвалил Райана за выдержку и заметил, что он здесь находится в очень хорошей форме.

По словам Дона, снимки были сделаны в 2018 году во время подготовки Райана к съемкам во второй части “Дэдпула“.

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