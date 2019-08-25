Вот это мышцы!: В Сеть слили откровенные фото "Дэдпула"
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В наше “инстаграмное“ время сложно себе представить, чтобы кто-то из знаменитостей не хвастался в соцсетях своим красивым телом, особенно, если правда “есть, что показать“. А вот сохранилась еще скромность у кое-кого из голливудской братии. Так, например канадско-американский актер Райан Рейнольдс, наиболее известный по картинам “Король вечеринок“, “Просто друзья“, “Люди Икс: Начало“ и конечно же супергеройскому боевику “Дэдпул“ - вообще не делится “пикантными“ фото. Максимум, что можно увидеть у 42-летней звезды в Инстаграм - это счастливые кадры с беременной женой актрисой Блейк Лайвли, или, на худой конец - фото с коллегами по съемочной площадке.
А вот личный тренер Рейнольдса - Дон Саладино опубликовал несколько снимков звезды, чтобы, так сказать, продемонстрировать результаты общей работы. И на них Дэдпул поистине великолепен!
Актер позирует с полностью обнаженным торсом, демонстрируя красивую рельефность мышц. Из одежды на знаменитости - широкие милитари-брюки, из-под которых видны трусы Calvin Klein
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В подписи к фото тренер похвалил Райана за выдержку и заметил, что он здесь находится в очень хорошей форме.
По словам Дона, снимки были сделаны в 2018 году во время подготовки Райана к съемкам во второй части “Дэдпула“.
Here is a never before seen pic of @vancityreynolds during his prep for @deadpoolmovie 2. This guy keeps getting better every year!😉 To listen to the “How to look like a Superhero” Podcast swipe up in my stories. Thank you @slate for having me on. Check out my stories to see what I am up to now! Link in bio for my workout programs. #ryanreynolds #suitupwithdon #deadpool #ryanreynoldsworkout #deadpoolworkout
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