В Сеть выложили фото Дженнифер Лопес после тренировки - она занималась в лосинах и топе.

Подловили папарацци: Как на самом деле выглядит "стальной" пресс Джей Ло instagram.com/jlo

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Эффектная красотка - певица и актриса Дженнифер Лопес, которая буквально на днях засветилась в роли стриптизерши в премьере фильма о "красотках на пилоне", служит ярким примером, что в 50 лет можно выглядеть не просто “хорошо“, а сногсшибательно. Немалую роль в образе Лопес играет ее спортивная фигура. О стальном прессе Лопес буквально ходят легенды - и она даже иногда выбирает смелые наряды с открытым животом.

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Однако, так ли хорош пресс Джей Ло, как мы видим его на фото - или все-таки звезда, как и многие в наше время, "подфотошопливает"? Оказывается, что нет. На днях папарацци подловили Лопес, когда красотка выходила из спортзала. На ней были голубые лосины и синий кроп-топ - и на одном из кадров отчетливо видны "знаменитые" кубики на прессе Дженнифер. Что же, остается восторгаться - и брать со знойной красавицы пример.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес эффектно станцевала в образе стриптизерши.

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