"Горячо": Кардашьян в бюстгальтере и "панталонах" вызвала восторг в Сети

Знаменитость представила асимметричное нижнее белье, которое удобно носить с платьем с высоким разрезом.

"Горячо": Кардашьян в необычных "панталонах" вызвала восторг в Сети instagram.com/kimkardashian

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Известная светская львица, модель и бизнесвумен не устает покорять поклонников своим вкусом и креативностью. Мало того, что Ким постоянно “задает модный тон“, надевая те или иные вещи - она ко всему создает модные новинки, развивая свой бренд.Так, новым “решением“ из коллекции Ким стало асимметричное белье - полутрусики-полушорты, которое, по задумке дизайнера, идеально надевать под платье с высоким вырезом на ноге. Фото, на котором Ким сама позирует в диковинной модели, появилось в Инстаграм Кардашьян.

Такая модель подойдет тем, кто ценит комфорт и изящность, - подписала Ким.

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Подписчики Ким прокомментировали фото, в основном используя “огненные“ эмодзи, также фанаты написали, что звезда - как всегда "горяча". Однако некоторые пользователи Сети уточнили, в чем, собственно, польза от такого “бельишка“ - и какой именно стороной его надевать под высокий разрез на платье.

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