В Сети появилось видео, где Ким Кардашьян говорит по телефону с сестрой, которая сообщила о несчастном случае в имении звезды.

Правда или пиар?: Охранники Ким Кардашьян серьезно травмировали ее мать instagram.com/krisjenner

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В Сети набирает популярности видео, в котором звезда реалити-шоу, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян говорит на повышенных тонах по телефону со своей сестрой Хлое. Женщина сообщает ей, что охрана Ким травмировала их мать, 63-летнюю Крис Дженнер. Ролик появился на Youtube-канале шоу Keeping Up With The Kardashians.

Охранники Ким Кардашьян и Уэста одни из лучших в бизнесе ... обычно. Смотрите опасный момент “KUWTK“!, - подписали видео.

В процессе разговора Ким слышит, что охрана не узнала Крис - и применила к ней силу, пытаясь не пустить на территорию имения дочери. Хлое отмечает, что им пришлось вызвать 911, а сама Крис - говорит, что серьезно повредила шею.

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Также в сеть попали кадры, на которых видно, как Крис лежит на носилках - и получает первую помощь фельдшеров.

Кадр з шоу Keeping Up With The Kardashians

Правда ли, что мать знаменитости стала жертвой повышенной бдительности охраны Кардашьян - или это - небольшая постановка для шоу - видимо, станет известно в ближайшем будущем.

Стоит отметить, что мать знаменитостей в свои 63 года - выглядит более чем эффектно - и частенько радует подписчиков в соцсетях снимками в открытых нарядах.

Ранее мы писали, что мать Ким Кардашьян снялась в фотосессии со старшей дочерью.

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