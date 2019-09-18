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"Одна фраза - и больше ни сигареты": Ирина Горовая рассказала, как бросила курить

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Экс-супруга Потапа поделилась с подписчиками, что бросить курить ее смотивировала фраза из популярной книги.

"Одна фраза - и больше ни сигареты": Ирина Горовая рассказала, как бросила курить
IVONA bigmir)net

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Экс-супруга известного продюсера и исполнителя Потапа, продюсер Ирина Горовая - выглядит уверенной в себе и самодостаточной женщиной, однако, как оказалось, и у нее есть слабости. Так, из новой публикации Ирины в Инстаграм мы узнаем, что долгое время Горовая безуспешно пыталась бросить курить.

Я курила пачку в день и раз 20 пыталась бросить, но у меня никак не получалось, - признается Ирина.

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А вот бросила пагубную привычку Горовая, по ее словам, благодаря всего одной фразе, которую прочла в книге “Действуй! 10 заповедей успеха“.

С тех пор, как я 4 года назад прочитала в книге фразу: “Если ты не можешь перестать много кушать, то что ты вообще можешь в этой жизни?“, я не выкурила ни одной сигареты, - отметила Ирина.

Подобное признание продюсер сделала в связи с тем, что в скором времени будет спикером на мероприятии, которое организовывает Ицхак Пинтосевич - автор книги, смотивировавшей ее отказаться от вредной привычки. Горовая подчеркнула, что боится выступать для широкой аудитории - однако, уверена, что и такое "испытание" ей по плечу.

Мой самый большой страх - публичные выступления. Но я уже поборола один страх, значит, справлюсь и с этим - на сцене Дворца Спорта.
Потому что я знаю, что нет невозможного и могу достичь всего, что захочу!, - написала Ирина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 года назад книга «Действуй! 10 заповедей успеха» смотивировала меня бросить курить. На тот момент я курила пачку в день и раз 20 пыталась бросить, но у меня никак не получалось. И с тех пор, как я прочитала в книге фразу: «Если ты не можешь перестать много кушать, то что ты вообще можешь в этой жизни?», я не выкурила ни одной сигареты. 2019 год. Мне приходит приглашение стать спикером на Мегатренинге 2020 @isaacpintosevich , который пройдёт в январе следующего года. Приглашение от человека, который когда-то вдохновил меня отказаться от вредной привычки. Мой самый большой страх - публичные выступления. Но я уже поборола один страх, значит, справлюсь и с этим - на сцене Дворца Спорта. Потому что я знаю, что нет невозможного и могу достичь всего, что захочу! А какие ваши страхи и что вам интересно от меня услышать?

Публикация от Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)

Ранее мы писали, что Ирина Горовая засветилась в женственном образе в платье украинского бренда.

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Теги: Ирина Горовая, курение, вредная привычка, спикер, страх
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Источник: ivona.bigmir.net

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