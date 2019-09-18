"Мама, я могу улететь!": Верка Сердючка взорвала Сеть роликом о погоде в Киеве

Андрей Данилко показал забавное видео в образе Верки Сердючки.

Известный украинский исполнитель Андрей Данилко в роли Верки Сердючки развеселил поклонников новым роликом со своей сценической мамой Инной Билоконь.

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Так, в Instagram-аккаунте Сердючки появилось короткое видео, в котором можно увидеть, как Верка с мамой справляются с сильным ветром в Киеве. В ролике Сердючка просит маму помочь ей сложить зонтик. При этом звезда “Евровидения-2007“ говорит, что если ей не помогут, то она улетит за ветром.

“Kyiv weather today“, - подписала ролик Верка Сердючка.

Поклонники украинской звезды оставили множество комментариев под забавной публикацией. Многие отметили хорошее чувство юмора Данилко.

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“Верка Мэри Поппинс“, “Спасибо за ваш талант и позитив в дождливую погоду!“, “Это уже классика жанра, обожаю“, “Вас очень не хватает, возвращайтесь“, “Ааааа шикарные, Обожаю!!!“, “Ой, это было так смешно, я все серии посмотрела с удовольствием“, “Боже, я балдею от Вас“, “Заряд позитива на 10000%“, “У меня истерика“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Верка Сердючка зажгла в финале Евровидения-2019 под песню Toy.

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