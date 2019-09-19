Телеведущая выставила два фото в коротеньком платье, одно из которых - сильно отфотошоплено.

"Как вам нравится?": Неугомонная Никитюк "обработала" фото и стала похожа на Повалий IVONA bigmir)net

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Популярная телеведущая и путешественница Леся Никитюк, которая недавно заявила, что устала придерживаться диет и делать все, чтобы понравиться окружающим - похоже, изобрела свою формулу успеха. Если не хочешь “косить“ под инста-диву - покажи, что естественная красота намного лучше, - видимо, решила Леся - и тут же наглядно продемонстрировала это поклонникам. В Инстаграм Никитюк добавила два одинаковых фото в коротком сценическом наряде, одно из которых обработала в фотошопе, превратив себя в “инста-куколку“. Так, Леся “дорисовала“ себе осиную талию и изменила лицо, в соответствии с “модными стандартами“ - маленький нос, крупные глаза и пухлые губы.

1 чи 2? Real or Photoshop ? Парни вам какая нра? Ответ “никакая“ тоже можно😆, - уточнила Леся.

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Подписчики прокомментировали фото, отдав должное сообразительности Леси. Фолловеры отметили, что натуральная Никитюк им нравится в разы больше, а на втором фото она похожа на “инопланетянку“, травести-диву Монро и Таисию Повалий.

На второй на травести диву Монро смахиваете😂

Ахахха) ну я буду оригинальной, отвечу 2. Ну а что? Прикольное инопланетное получилось.😂😂😂 в принципе весь Инстаграм в таких, и ничего)

Ну наконец-то «покращення на лицо»🤣

“Прибульці прівєт“😂

На 1-й Красотка))) 💕😘🤗 на 2-й как жертва пластической хирургии 😂

Леся, ты так замуж никогда не выйдешь. Нельзя быть настолько красивой и яркой. Фото с пирожками надо выставлять и радовать мужиков. Или фото с борщом.

Однозначно 1 , 2 на Т. Повалий похожа😮

Номер 2 Леся Никишьян??🤣🤣🤣🤣🔥🔥🔥🔥

На втором фото нужна грудь 5-го размера 😂😂....а так даже не думая конечно 1🔝, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала горячие фото в купальнике.

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