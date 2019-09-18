Александра Зарицкая выставила фото с ярко подведенными глазами - и вызвала споры в Сети.

"Саша, что с вами?": Вокалистка KAZKA напугала поклонников странным look-ом instagram.com/kazka.band

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Вокалистка популярной группы KAZKA удивила поклонников необычным внешним видом. В Инстаграм певицы выставила фото в сером декольтированном наряде и темном кожаном берете. “Изюминкой“ образа стал необычный макияж звезды - глаза Саши густо подведены красными тенями, а губы накрашены бежевой помадой с коричневым контуром.

Я Твій солодкий сік,

Цілуй мене при всіх ❤️, - подписала снимок артистка словами из песни.

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Подписчики Саши прокомментировали пост, уточнив, все ли у нее в порядке, поскольку лицо девушки выглядит грустным.

Саша, что с вами? - уточнили в Сети.

Некоторые отметили, что макияж слишком яркий и нелепый. Однако, часть поклонников похвалили look и написали, что Зарицкая - “великолепна“.

Ранее мы писали, что Саша Зарицкая покорила Сеть снимками в купальнике.

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