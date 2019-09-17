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Княгиня Монако Шарлен появилась на публике в наряде украинского дизайнера

Комментариев: 1
Супруга князя Монако Альбера II Шарлен примеряла наряд от Valery Kovalska.
Княгиня Монако Шарлен появилась на публике в наряде украинского дизайнера
Княгиня Монако Шарлен появилась на публике в наряде украинского дизайнера
Getty Images

Супруга князя Монако Альбера II и бывшая пловчиха Шарлен вышла на прогулку в одежде от украинского бренда. Она появилась на публике в наряде от дизайнера Valery Kovalska. Об этом сообщила на своей странице в Instagram сама Валерия.

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Так, княгиня выбрала длинную полосатую юбку с одной из коллекций Valery Kovalska. Шарлен дополнила юбку белой рубашкой, коричневым поясом и коричневыми туфлями. Среди аксессуаров супруга Альбера II выбрала темные очки и браслет.

“Королевское одобрение. Княгиня Монако Шарлен надела нашу максиюбку“, – поделилась Валерия Ковальская.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям в четвертый раз станут родителями.

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Теги: княгиня Шарлен, Valery Kovalska
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Адекваты    19.09.2019, 11:50
Оценка:  0
Адекваты
Типа-пиджак со спортивными штанами и в шлёпанцах)))))
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