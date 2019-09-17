Княгиня Монако Шарлен появилась на публике в наряде украинского дизайнера

Супруга князя Монако Альбера II Шарлен примеряла наряд от Valery Kovalska.

Супруга князя Монако Альбера II и бывшая пловчиха Шарлен вышла на прогулку в одежде от украинского бренда. Она появилась на публике в наряде от дизайнера Valery Kovalska. Об этом сообщила на своей странице в Instagram сама Валерия.

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Так, княгиня выбрала длинную полосатую юбку с одной из коллекций Valery Kovalska. Шарлен дополнила юбку белой рубашкой, коричневым поясом и коричневыми туфлями. Среди аксессуаров супруга Альбера II выбрала темные очки и браслет.

“Королевское одобрение. Княгиня Монако Шарлен надела нашу максиюбку“, – поделилась Валерия Ковальская.

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