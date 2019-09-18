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О-ля-ля!: Ольга Сумская показала фото конца 80-х - в купальнике

Комментариев: 3
Актриса покорила фанатов пляжным снимком в откровенном пляжном комплекте.

О-ля-ля!: Ольга Сумская показала фото конца 80-х - в купальнике
О-ля-ля!: Ольга Сумская показала фото конца 80-х - в купальнике
IVONA bigmir)net

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Актриса театра и кино Ольга Сумская, которая более всего известна по роли супруги османского султана Роксоланы в одноименном сериале, покорила поклонников архивным черно-белым фото в купальнике. В Инстаграм звезда выставила снимок конца 1980-х, на котором она позирует в двухцветном бикини. Судя по подписи, съемка происходила на одном из полтавских пляжей. Сумская одной рукой упирается в ствол дерева, а другую поставила на бедро. Образ Ольги дополнила шляпа со светлой лентой. 

Трохи спогадів.1988рік, Полтава, пляж біля Ворскли..., - написала звезда.

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Подписчики оставили к фото множество восторженных комментариев. Многие отметили, что у Сумской - очень красивые и длинные ноги. В нескольких комментариях также подчеркнули прогрессивность наряда - учитывая год съемки.

  • На ті роки - жорстка еротика. Мені сімнадцятий минало...
  • Роксолана наша❤️❤️❤️❤️
  • Бездоганна фiгура,справжня модель
  • Как же изменилась кардинально техника фотографии
  • Всегда была красивая- тогда и сейчас.
  • Самая мудрая, достойная и красивая женщина украинского кинематографа! ❤️
  • Модель длинноногая
  • Красотка💥💥💥А Купальник😍😍😍
  • Олечка, нет слов👍👋💅😍😍 . Красуня наша украинська! Бравооооо 👋🌞❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали,что Ольга Сумская покорила снимками в вышиванке.

 

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Теги: Ольга Сумская, фото в купальниках, архивные фото
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  19.09.2019, 12:09
Оценка:  0
гость
Кривые ноги и сколиоз . Ничего интересного.
гость  (аноним)  19.09.2019, 11:54
Оценка:  0
гость
Вспомни ещё как турки толпой eбали. На двух сидела , за два члена руками держалась. Ещё один в рот засовывал. Шлюxa.
гость  (аноним)  19.09.2019, 10:42
Оценка:  0
гость
Докатилась. Когда начинаются фото 50летней давности. Вопрос один теперешний вид лица, это типо хирургия и косметология бессильны ?
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