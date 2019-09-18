Актриса покорила фанатов пляжным снимком в откровенном пляжном комплекте.

О-ля-ля!: Ольга Сумская показала фото конца 80-х - в купальнике IVONA bigmir)net

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Актриса театра и кино Ольга Сумская, которая более всего известна по роли супруги османского султана Роксоланы в одноименном сериале, покорила поклонников архивным черно-белым фото в купальнике. В Инстаграм звезда выставила снимок конца 1980-х, на котором она позирует в двухцветном бикини. Судя по подписи, съемка происходила на одном из полтавских пляжей. Сумская одной рукой упирается в ствол дерева, а другую поставила на бедро. Образ Ольги дополнила шляпа со светлой лентой.

Трохи спогадів.1988рік, Полтава, пляж біля Ворскли..., - написала звезда.

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Подписчики оставили к фото множество восторженных комментариев. Многие отметили, что у Сумской - очень красивые и длинные ноги. В нескольких комментариях также подчеркнули прогрессивность наряда - учитывая год съемки.

На ті роки - жорстка еротика. Мені сімнадцятий минало...

Роксолана наша❤️❤️❤️❤️

Бездоганна фiгура,справжня модель

Как же изменилась кардинально техника фотографии

Всегда была красивая- тогда и сейчас.

Самая мудрая, достойная и красивая женщина украинского кинематографа! ❤️

Модель длинноногая

Красотка💥💥💥А Купальник😍😍😍

Олечка, нет слов👍👋💅😍😍 . Красуня наша украинська! Бравооооо 👋🌞❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали,что Ольга Сумская покорила снимками в вышиванке.

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