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Звезду сериала "Зачарованные" застукали за поцелуями с девушкой - фото

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Актрису Роуз Макгоуэн засняли, когда она страстно целовалась с неизвестной девушкой возле отеля в Нью-Йорке.
Звезду сериала "Зачарованные" застукали за поцелуями с девушкой - фото
Звезду сериала "Зачарованные" застукали за поцелуями с девушкой - фото
Getty Images

Американская актриса и режиссер ирландско-французского происхождения Роуз Макгоуэн закрутила новый роман. Папарацци засняли, как звезда сериала “Зачарованные“ целуется с девушкой. Об этом сообщает Mail Online.

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Как пишет издание, в субботу, 14 сентября, Роуз сфотографировали с ее избранницей на улице возле одного из отелей Нью-Йорка. Девушки разговаривали и курили. Кроме того, актриса поцеловала женщину. Личность возлюбленной Макгоуэн пока не называется.

Во время тайного свидания 46-летняя актриса была одета в рваные джинсы, топ телесного цвета с розовой вставкой и в белые кеды. 

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Отметим, что в 2013-2016 годах Роуз МакГоуэн была замужем за художником Дейви Дитейлом. Также она является активисткой движения #metoo. Роуз стала одной из первых актрис, которые обвинили продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Ранее сообщалось, что актриса Роуз Макгоуэн призналась в том, что делала аборт.

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Теги: Роуз Макгоуэн, Зачарованные
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Источник: Ivonа bigmir)net

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