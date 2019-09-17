Без белья: Супермодель Белла Хадид засветилась в откровенном наряде

Девушка прогулялась по городу в прозрачном наряде - и пользователи Сети решили, что она ищет нового парня .

Супермодель Белла Хадид засветилась в прозрачном топе на голое тело ivoNA bigmir)net

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Американская супермодель палестинского происхождения 22-летняя Белла Хадид, которая частенько появляется на публике в откровенных нарядах, похоже “втянулась“ и переняла привычку носить экстравагантные наряды и в повседневной жизни. Вчера папарацци подловили Беллу, которая не так давно стала блондинкой, после показа Burberry. Звезда появилась на улице в прозрачном топе, через который просвечивалась грудь. Правда, на откровенный наряд Хадид набросила бежевый полуплащ. Фото тут же появились в Сети. На них запечатлен тот момент, когда Белла догоняет сестру, которая уже вошла в ресторан.

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Пользователи Сети, которые редко скупятся на догадки о личной жизни звезд - предположили в комментариях под фото, что после расставания Беллы с исполнителем The Weeknd - она резко сменила манеру одеваться, чтобы срочно найти нового жениха.

Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер неожиданно стала блондинкой.

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