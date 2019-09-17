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Кэти Перри показала фото со свадебной вечеринки Элли Голдинг

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Свадьба известной певицы Элли Голдинг состоялась в последний день лета 2019 года.
Кэти Перри показала фото со свадебной вечеринки Элли Голдинг
Кэти Перри показала фото со свадебной вечеринки Элли Голдинг
Getty Images

В субботу, 31 августа, известная британская исполнительница Элли Голдинг, которая встречалась с принцем Гарри, вышла замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга. Несмотря на то, что с момента торжественной церемонии прошло уже больше двух недель, новоиспеченные супруги не спешат делиться в Сети кадрами со своей свадебной вечеринки.

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Отметим, что на праздничную вечеринку Элли и Каспар позвали многожество звезд шоубиза. Среди них была американская певица Кэти Перри, которая решила первой поделиться в соцсети кадром со свадьбы Голдинг.

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала эксклюзивное фото с вечеринки. На черно-белом снимке Перри и Голдинг позируют в объятиях друг друга и улыбаются на камеру. Элли одета в белоснежное платье с жемчугом, а Кэти выбрала на мероприятие шелковое платье, стильный обруч  и серьгами с жемчугом.

“Любовь так хорошо смотрится на тебе, Элли Джоплинг“, – подписала снимок Кэти Перри.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Love looks so good on you Elena Jopling ♥️

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

Ранее сообщалось, что Кэти Перри выплатит три миллиона долларов за плагиат.

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Теги: Элли Голдинг, Кэти Перри
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Источник: Ivonа bigmir)net

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