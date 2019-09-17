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"С возвращением!": Супруга Комарова показала, где будет "пропадать" ближайший год

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Александра Кучеренко вернулась к обучению в магистратуре в Институте журналистики.

"С возвращением!": Супруга Комарова показала, где будет "пропадать" ближайший год
instagram.com/aakucherenko

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Супруга телеведущего и путешественника Дмитрия Комарова, которая недавно рассказала, как переживает постоянные расставания с супругом, похоже, в скором времени не будет находить и минутки для тоски. Дело в том, что Александра вернулась к обучению в родном Институте журналистики, куда поступила в магистратуру. Об этом она сообщила в своем Инстаграм, добавив фото у входа в ВУЗ. Саша позирует в узких джинсах и топе, поверх которого надет пиджак.

Welcome back!))🎓, - подписала снимок Александра.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welcome back!))🎓

Публикация от Alexandra Kucherenko (@aakucherenko)

Теперь девушке снова придется совмещать учебу с работой телеведущей и модели, а также согласовывать все это с делами в новом статусе - семейной женщины.

Ранее мы писали, что Дмитрий Комаров похвастался подарком от супруги.

 

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Теги: Александра Кучеренко, Дмитрий Комаров, учеба, журналист
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Источник: Ivona.bigmir.net

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