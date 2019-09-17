"Танці з зірками 2019": Тина Кароль показала забавное фото с MARUV и JAY

Ведущая "Танців з зірками 2019" поделилась закулисным фото с участниками проекта.

Украинская исполнительница и ведущая популярного проекта на 1+1 “Танці з зірками 2019“ Тина Кароль развеселила Сеть снимком с четвертого прямом эфира.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала забавное фото, которое было сделано за кулисами проекта. Так на снимке Тина позирует в светлом и длинной платье позирует на руках у JAY, партнера по танцам эпатажной певицы MARUV. Сама же MARUV в темных очках и леопардовом наряде стоит рядом и обнимает ногу Кароль.

На заднем фоне яркого кадра можно увидеть и других участников “Танців з зірками 2019“. Некоторые искреннее удивляются происходящему, а другие смеются.

Поклонники Кароль принялись активно обсуждать новую публикацию ведущей танцевального шоу.

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“Мне нравится реакция остальных , которые стоят за вами“, “Класс! Лица мужчин на заднем плане явно выдают зависть“, “А че так можно было?“, “Нужно песня с MARUV!!!“, “ахахахах, хочу увидеть танец Тины и Марув“, “Горько! это я вам с Аней“, “Вот это движ. Видимо все-таки придётся посмотреть этот эфир“, “Так похищение невесты все-таки было на той свадьбе?“, “Погляд Ілони“, “Ааааааа НЕ УРОНИТЕ ТИНУ!!!“, “Тина милашка вообще“, - пишут в комментариях.

Посмотреть четвертый выпуск проекта “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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