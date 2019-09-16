“Ну вот как выбрать?": Надя Дорофеева похвасталась нарядами собственного бренда

Солистка "Время и Стекло" позировала в одежде магазина SO DODO.

Известная певица, солистка популярной украинской группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева часто радует поклонников стильными образами. Отметим, что артистка вместе со своей подругой Лерой Бородиной создала концепт-стор корейских брендов SO DODO. И теперь на соцсетях хвастается нарядами собственного магазина.

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Так, на своей странице в Instagram Дорофеева опубликовала целую серию ярких снимков, где она запечатлена в различных трендовых нарядах в примерочной. На снимках 29-летняя звезда позирует сначала в коротких светлых шортах, черной футболке с текстовым принтом и интересной синей кофте. Позже Надя меряет бежевый костюм с пальто такого же цвета и разноцветной курткой.

В описании к фотографиям украинская исполнительница заявила, что ей сложно выбрать один наряд.

“Ну вот как выбрать?!” - спрашивает у подписчиков Дорофеева.

Напомним, ранее Надя Дорофеева впервые рассказала о проблемах в отношениях с Дантесом.

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