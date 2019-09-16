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Ирина Билык засветилась в компании известного рэпера

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Певица Ирина Билык показала фотографию, на которой позирует с Потапом.
Ирина Билык засветилась в компании известного рэпера
Ирина Билык засветилась в компании известного рэпера
instagram.com/bilyk_iryna

Известная певица, Народняя артистка Украины Ирина Билык поделилась с поклонниками новой публикацией. Звезда показала снимок с недавнего концерта.

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На своей странице в Instagram Ирина показала свежее фото, на котором появилась в компании Потапа и его коллеги по группе MOZGI Дяди Вади. Снимок был сделан за кулисами концерта в Днепре. 

Скорее всего Билык и Потап вместе выступали на одном мероприятии. Отметим, что в это же время супруга Потапа Настя Каменских давала концерт в городе Ровно.

“Немного закулисья. Днеееееепр! Спасибо вам огромное, какое это счастье – чувствовать взаимность! Спасибо за вдохновение, люблю“, - подписала кадр Билык.

Напомним, ранее Ирина Билык рассказала о своем ритуале перед выходом на сцену.

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Теги: Ирина Билык, Потап
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Источник: Ivonа bigmir)net

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