Певица Вера Брежнева поделилась семейными снимками с отдыха в Италии.

Вера Брежнева показала, как развлекается на яхте с дочкой и сестрой instagram.com/ververa

Известная украинская исполнительница, экс-солистка популярной группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева показала поклонникам, как провела выходные со своими друзьями, сестрой и старшей дочерью.

Читай также: “Все же видно“: Вера Брежнева засветилась в полностью прозрачном платье

Так, на своей странице в Instagram 37-летняя артистка опубликовала целую серию черно-белых фотографий, которые были сделаны на яхте во время прогулки по озеру Гарда в Италии. На снимках артистка позировала в белом коротком топе, белой рубашке и в джинсовых мини-шортах.

Кроме того, певица разместила несколько совместных кадров с сестрой Викторией и одно групповое фото, где, кроме Веры и Вики, присутствуют старшая дочь Брежневой Соня Киперман и две подруги артистки.

“Ты станешь свободным в тот момент, когда перестанешь беспокоиться о том, что другие думают о тебе“, - подписала подборку кадров Вера Брежнева.

Ранее Вера Брежнева в обтягивающем боди станцевала под хит MONATIK.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.