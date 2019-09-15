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Вера Брежнева показала, как развлекается на яхте с дочкой и сестрой

Комментариев: 1
Певица Вера Брежнева поделилась семейными снимками с отдыха в Италии.
Вера Брежнева показала, как развлекается на яхте с дочкой и сестрой
Вера Брежнева показала, как развлекается на яхте с дочкой и сестрой
instagram.com/ververa

Известная украинская исполнительница, экс-солистка популярной группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева показала поклонникам, как провела выходные со своими друзьями, сестрой и старшей дочерью.

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Так, на своей странице в Instagram 37-летняя артистка опубликовала целую серию черно-белых фотографий, которые были сделаны на яхте во время прогулки по озеру Гарда в Италии. На снимках артистка позировала в белом коротком топе, белой рубашке и в джинсовых мини-шортах.

Кроме того, певица разместила несколько совместных кадров с сестрой Викторией и одно групповое фото, где, кроме Веры и Вики, присутствуют старшая дочь Брежневой Соня Киперман и две подруги артистки.

“Ты станешь свободным в тот момент, когда перестанешь беспокоиться о том, что другие думают о тебе“, - подписала подборку кадров Вера Брежнева.

Ранее Вера Брежнева в обтягивающем боди станцевала под хит MONATIK.

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Теги: Вера Брежнева
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Джо-кер    17.09.2019, 10:48
Оценка:  0
Джо-кер
А старого мужа пердуна спрятала от греха подальше в трюм)))). Лишь бы бабки давал))). Да Верка ?
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