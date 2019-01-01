В программе "Вікна-новини" исполнители ролей Гали и Панас вспомнили о съемках откровенных сцен .

"Помню, было холодно": Звезды "Крепостной" рассказали, как снимали интим пресс-служба

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Вікна-новини на СТБ продолжают рассказывать о закулисье культового сериала “Крепостная“. Автор спецпроекта – корреспондент Артем Сорокин – пообщался с героями костюмированной драмы, погрузился в мир каждого, чтобы познакомить телезрителей ближе с любимыми актерами. Очередными героями цикла сюжетов, посвященного “Крепостной“, стали Александр Печерица и Слава Красовская, сыгравшие в сериале влюбленных Панаса и Галю. О том, как снимались постельные сцены и что объединяет актеров в реальной жизни – в материале.

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Влюбленные Панас и Галя в кадре, а вне его – Саша и Слава – уже много лет являются близкими друзьями. Оба обожают экстрим и спорт. Поэтому местом встречи с командой “Вікна-новини“ был выбран веревочный парк.

Актёры рассказали, что “Крепостная“ – отнюдь не первая их совместная работа. Но точно – особенная. Ведь в костюмированной драме они становятся супругами. Сердце героя “Крепостной“ – бедного, но трудолюбивого, селянина Панаса – подсказывало, что хоть бы как не сквернословила крепостная Галина – в глубине души девушка она добрая.

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Свадебный поцелуй – далеко не апогей их сериального интима. Еще была и первая брачная ночь.

Наша постельная сцена… Помню, что тогда стоял страшный холод. Снимали мы в музее. Лежит возле меня в гамашах с начесом моя полуодетая партнерша. И я вижу, когда она говорит – пар идет изо рта (смеется). Мы пытаемся согреться, ютимся друг к другу. Я раздетый, прикрыт какой-то тканью. И все время рядом операторы или осветители, – рассказывает Александр Печерица.

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В жизни сердце актера уже давно занято. Его супруга – тоже актриса – Анастасия Остреинова. Супруги никогда и никого не посвящали в свою семейную жизнь. Для них это слишком интимно. Исключение сделали только для сериала о сериале.

Александр Печерица с супругой пресс-служба

Познакомились актеры, конечно же, на съемочной площадке.

Думаю: “Боже, какая красивая девушка. Она невероятная. Такая очаровательная и необыкновенная“, – признается актер.

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Саша говорит: тем, что тогда доверился своим чувствам и не ошибся – он очень похож на своего сериального персонажа в “Крепостной“ – Панаса. Супруга Печерицы не скрывает, что видеть интимные сцены любимого на экране – ей непросто.

Было не очень приятно видеть, как он может смотреть такими глазами на, как по мне, какую-то другую женщину. Но я понимаю, что мой муж – прекрасный актер. Он знает, что делает и делает это прекрасно. Я ощущаю, что он меня любит и не волнуюсь, – признается супруга Саши.

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А вот сам корреспондент “Вікна-новини“ Артем Сорокин после общения с влюбленными говорит:

Я не узнавал дальше о возможной ревности со стороны Насти, не мучил Сашу дополнительными вопросами о «химии» на съемочной площадке. Потому что видел, как трепетно и нежно они лелеют свою любовь. Саша говорит, что Настя – это его судьба и его любовь. А Слава Красовская – верная подруга. И точка.

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