Эрика Герцег снялась для мужского журнала - в эротическом белье.

"Обязательно оголяться?": участница Виа ГРА взбудоражила Сеть откровенными фото instagram.com/erikaherceg

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Солистка поп-группы “ВИА Гра“ 31-летняя Эрика Герцег взбудоражила Сеть пикантными снимками для мужского журнала MAXIM. В кадре красотка появляется в полупрозрачном телесном белье и даже полностью обнаженной - под крупной декоративной сеткой.

Снимки появились в Инстаграм певицы. В описании к фото Эрика отметила, что со времен прошлых фотосессий такого плана - она качественно изменилась - как внешне, так и внутренне.

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Я сейчас совсем по-другому выгляжу, чем три с половиной года назад, когда была моя первая фотосессия для MAXIM. И дело не только в тренировках. Я духовно преобразилась, многое осознала и приняла себя, стала гораздо увереннее. Я поняла закон Вселенной: освободись от чего-то плохого, чтобы что-то хорошее получить. Так, например, я избавилась от всех вредных привычек – хотела чувствовать и выглядеть лучше, - написала Герцег.

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В описании к еще одному снимку Эрика отметила, что хотела бы стать примером для девушек из небогатых семей, показав им, что всего можно добиться с помощью собственных усилий.

Я вижу перед собой Эрику через несколько лет – она выступает и служит примером для людей. Примером того, как девочка из простой, небогатой семьи, неуверенная в себе и недовольная своей внешностью, нашла в себе силы бороться, трудиться и стала совершенно другим человеком. Я горжусь тем, что сама заслужила свое место в жизни, мне ничего не далось просто так, - отметила девушка.

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Подписчики неоднозначно отреагировали на такую фотосессию и комментарии звезды. Некоторые похвалили Эрику за идеальную форму и желание добиваться успеха, однако, многие фолловеры написали, что снимки слишком откровенны, а пример для небогатых девушек - не самый подходящий.

Лучше остаться небогатой, неуверенной, простой девочкой чем так выставлять себя. Покажите талант а не тело. Истина.

Неужели чтобы чего то добиться в жизни, нужно вот так оголяться? Сниматься в таких журналах ? Такой вы пример девочкам подаете? Раньше так восхищалась вами ((

Все нормально, я рада за вас, но почему у вас, у многих несчастных девушек, чудом пробившихся в люди, истории одинаковые???

И сделала все возможные и не возможные операции.Естественной красоты мало!

Как девушка из простой и бедной семьи уже практически всё с себя сняла и показала,любуйтесь,какая я была и вот какая я сейчас,зачем,смысл, или больше нечем взять публику как телом,в принципе,так оно и есть..., - написали в Сети.

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