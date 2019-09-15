Жена Дмитрия Комарова прошлась по подиуму в свадебном платье - фото

Александра Кучеренко приняла участие в одном из показов Ukrainian Wedding Fashion Week.

Известная украинская модель, телеведущая, обладательница титула “Мисс Украина 2016“ Александра Кучеренко восхитила поклонников новым снимком в образе невесты.

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Так, на своей странице в Instagram 21-летняя супруга ведущего “Мира наизнанку“ Дмитрия Комарова опубликовала фото, на котором она запечатлена на подиуме в пышном свадебном платье с длинным шлейфом от бренда DOMINISS.

В описании к очаровательному кадру звезда рассказала, что снимок был сделан на Ukrainian Wedding Fashion Week. Также девушка призналась, что ей понравилось снова почувствовать себя Золушкой. Но в то же время Кучеренко заявила, что ей было сложно справиться с 5-метровым шлейфом. И она очень рада, что на собственную свадьбу выбрала лаконичное платье.

“Не пугайся, милый, это всего лишь показ свадебных платьев во время #uwfw. Мне удалось снова побывать невестой и Золушкой из сказки. И хоть туфельку я не теряла, но 5-метровый шлейф конкретно мешал передвигаться по подиуму, зацепляясь за все края и стыки. И пока волонтёры из зала помогали моему “хвосту“ вырваться, у меня было время подумать, что все-таки фасон платья на свою свадьбу я выбрала правильный)) Но это -божественно красиво! Желаю каждой девушке однажды почувствовать себя принцессой в самом красивом белом платье! А будет оно пышным или лаконичным - дело выбора“, - поделилась Александра Кучеренко.

Поклонники поделились своими мыслями о подвенечных нарядах и засыпали Александру комплиментами. Были и те, кто заподозрил модель в беременности.

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“Все платья хороши! Но Ваше лаконичное, и в тоже время шикарное было вне конкуренции!“ “Плаття розкішне! І ви красива)“, “Почему-то мне кажется, что Вы беременна“, “Вы такая красивая и элегантная)“, “Вы Настоящий идеал женщины“, “Александра, вы великолепны!!!“, “Ваш коханий коли вас побачить просто розтане“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее жена Дмитрия Комарова рассказала, как переживает разлуку с любимым.

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