Солистка "Время и Стекло" показала пикантное фото с мужем Владимиром Дантесом и дополнила его интригующей подписью.

"Ой, что будет": Надя Дорофеева намекнула на перемены в жизни Дантеса instagram.com/nadyadorofeeva

Популярная исполнительница, солистка известной украинской группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева заинтриговала фанов новой публикацией со своим супругом Владимиром Дантесом.

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Так, на своей странице в Instagram 29-летняя артистка опубликовала пикантную фотографию. На свежем снимке Дантес держит на руках возлюбленную, а Надя нежно обнимает его за шею. При этом супруги влюбленно смотрят друг другу в глаза.

К нового снимку Дорофеева добавила интригующую подпись. Певица намекнула на новый проект Дантеса и заявила, что очень их гордится.

“Горжусь тобой очень! Ой ребята ....) что будет“, - написала исполнительница.

Многие фанаты предположили, что Владимир возобновит музыкальную карьеру, другие же решили, что, возможно, скоро Дорофеева и Дантес станут родителями.

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“Маленький дантесик наконец может?!“, “Неужели Вова снова запоёт? *Хоть бы, Вова выпустил сольные треки“, “Точноооооо, уже ж осень, в интервью Вова обещал какой то проект“, “Безумно надеюсь, что Вова возвращается в музыкальную карьеру и мы совсем скоро услышим новую песню , или же вашу совместную“, “Детишки наконец-то?“, “Бозее, любимые! ВАША ЛЮБОВЬ ЭТО ТАК КРАСИВОООО“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Надя Дорофеева впервые рассказала о проблемах в отношениях с Дантесом.