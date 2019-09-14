"Все же видно": Вера Брежнева засветилась в полностью прозрачном платье

Певица Вера Брежнева опубликовала в Сети откровенное фото в прозрачном наряде.

Популярная украинская исполнительница, экс-солистка группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева взбудоражила своих поклонников новой откровенной публикацией.

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Так, на своей странице в Instagram певица опубликовала кадр, на котором она запечатлена в полностью прозрачном наряде. На пикантном фото Вера соблазнительно позирует на черном диване на террасе своего дома.

На свежем снимке артистка появилась в прозрачном черном платье под которым можно рассмотреть розовый бюстгальтер и желтые трусики. К своему образу Брежнева добавила солнечные очки и браслет с красной кисточкой.

В описании к фотографии Вера рассказала, как прошло ее лето. Звезда призналась, что это был самый интересный сезон за последнее время так, как у нее было много проектов, но в тоже время она успела отдохнуть.

“Официально финальная фотография моего лета 2019... пожалуй, это был самый интересный сезон за последнее время.. столько проектов одновременно я ещё не готовила.. но успела и отдохнуть.. потому что осень будет жаркой. След концерт 18 сентября“, - поделилась Брежнева.

Подписчики артистки принялись активно комментировать ее весьма откровенную публикацию.

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“Все же видно“, , “Вера, у Вас потрясающая фигура!!!!!“, “Лучшая реклама газонокосилки которую я видел“, “Верааа!....Ну как так можно!.... Это сколько часов в сутки нужно работать!!! Видимо Вы живёте в другом временном измерении. Мне 24-х часов катастрофически не хватает. Умничка. Единственный эталон для любой женщины“, “Настроение прям подымается“, - пишут в комментариях.

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