Ксения Собчак показала свадебное фото в катафалке
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Ксения Собчак и Константин Богомолов, на свадьбе у которых выступила Светлана Лобода, показали новые кадры с вечеринки. Напомним, что телеведущая и режиссер поженились в пятницу, 13 сентября, в Москве.
Так, в своем Инстаграм Собчак разместила снимок, на котором они с мужем запечатлены целующимися в катафалке.
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На втором фото Ксения позирует в свадебном платье на фоне Кремля.
Этот прекрасный день позади, но эмоции продолжают переполнять, - написала в посте звезда.
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В социальной сети также появилось виде, снятое в день свадьбы Собчак и Богомолова.
Подробнее о неординарной свадебной церемонии Собчак и Богомолова читайте здесь.
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