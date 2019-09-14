Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ксения Собчак показала свадебное фото в катафалке

Комментариев: 0
Телеведущая опубликовала свежие кадры в своем Instagram.
Ксения Собчак показала свадебное фото в катафалке
Ксения Собчак показала свадебное фото в катафалке
Instagram

Читай также: Адель официально подала на развод

Ксения Собчак и Константин Богомолов, на свадьбе у которых выступила Светлана Лобода, показали новые кадры с вечеринки. Напомним, что телеведущая и режиссер поженились в пятницу, 13 сентября, в Москве.

Так, в своем Инстаграм Собчак разместила снимок, на котором они с мужем запечатлены целующимися в катафалке. 

Читай также: Екатерина Кухар и Александр Стоянов поженились

На втором фото Ксения позирует в свадебном платье на фоне Кремля.

Этот прекрасный день позади, но эмоции продолжают переполнять, - написала в посте звезда.

Читай также: Певица Рианна намекнула на беременность

 В социальной сети также появилось виде, снятое в день свадьбы Собчак и Богомолова.

Подробнее о неординарной свадебной церемонии Собчак и Богомолова читайте здесь.

Поделись:
Теги: Ксения Собчак, свадьба, Константин Богомолов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь