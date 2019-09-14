Ксения Собчак показала свадебное фото в катафалке

Телеведущая опубликовала свежие кадры в своем Instagram.

Читай также: Адель официально подала на развод

Ксения Собчак и Константин Богомолов, на свадьбе у которых выступила Светлана Лобода, показали новые кадры с вечеринки. Напомним, что телеведущая и режиссер поженились в пятницу, 13 сентября, в Москве.

Так, в своем Инстаграм Собчак разместила снимок, на котором они с мужем запечатлены целующимися в катафалке.

Читай также: Екатерина Кухар и Александр Стоянов поженились

На втором фото Ксения позирует в свадебном платье на фоне Кремля.

Этот прекрасный день позади, но эмоции продолжают переполнять, - написала в посте звезда.

Читай также: Певица Рианна намекнула на беременность

В социальной сети также появилось виде, снятое в день свадьбы Собчак и Богомолова.

Подробнее о неординарной свадебной церемонии Собчак и Богомолова читайте здесь.