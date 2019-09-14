Певица Рианна намекнула на беременность

Фанаты певицы разглядели у звезды округлившийся живот.

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Риана в очередной раз подогрела слухи о своей беременности. Звезда появилась на благотворительном балу Diamond Ball в Нью-Йорке в бархатном платье от Givenchy, подчеркнувшем ее круглые формы. Певица также дала неоднозначный комментарий журналистам.

Так, Риана заявила, что готова к рождению девочки.

Я черная женщина. Я происхожу от черной женщины. И я собираюсь родить черную женщину… Моя мать — невероятный пример того, как бороться с препятствиями в жизни. Я уверена, что ее мама научила ее этому. И я тоже собираюсь этому последовать, - сказала артистка в интервью.

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Поклонники звезды восприняли эту информацию как прямой намек на ее беременность. Особенно внимательные даже разглядели у Рианны округлившийся живот.

При этом официального заявления насчет ее возможной беременности от певицы пока что не поступало.

Напомним, что Рианна состоит в романтических отношениях с саудовским миллиардером Хасссаном Джамилем.

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