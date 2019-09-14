Певица Рианна намекнула на беременность
Читай также: Кира Найтли родила второго ребенка - СМИ
Риана в очередной раз подогрела слухи о своей беременности. Звезда появилась на благотворительном балу Diamond Ball в Нью-Йорке в бархатном платье от Givenchy, подчеркнувшем ее круглые формы. Певица также дала неоднозначный комментарий журналистам.
Так, Риана заявила, что готова к рождению девочки.
Я черная женщина. Я происхожу от черной женщины. И я собираюсь родить черную женщину… Моя мать — невероятный пример того, как бороться с препятствиями в жизни. Я уверена, что ее мама научила ее этому. И я тоже собираюсь этому последовать, - сказала артистка в интервью.
Читай также: Санта Димопулос стала мамой: фото
Поклонники звезды восприняли эту информацию как прямой намек на ее беременность. Особенно внимательные даже разглядели у Рианны округлившийся живот.
При этом официального заявления насчет ее возможной беременности от певицы пока что не поступало.
Напомним, что Рианна состоит в романтических отношениях с саудовским миллиардером Хасссаном Джамилем.
Ранее мы писали, что Светлана Лобода выступила на свадьбе у Собчак и Богомолова.
Полная версия правил