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Занялась перевоспитанием: Олег Кензов в школе сидел за одной партой с мамой

Комментариев: 1
Женщина даже уволилась с работы ради этого .
Занялась перевоспитанием: Олег Кензов в школе сидел за одной партой с мамой
Занялась перевоспитанием: Олег Кензов в школе сидел за одной партой с мамой
instagram.com/okenzov_official/

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Сейчас ведущий «Кохання на виживання», который снял Новый канал, успешный мужчина с мирным характером. А когда-то Олег Кензов был еще тем сорвиголовой. Особенно отличился он в подростковом возрасте. У парня настолько снизилась успеваемость в школе, что мама начала посещать уроки вместе с ним.

– В шестом классе мое поведение хромало. Возможно, гормоны бушевали – не знаю, – вспоминает Олег. – Я мог встать и уйти с урока, потому что мне было скучно учиться. Педагоги меня остановить не могли. Тогда мама решила уволиться с работы, чтобы заняться моим перевоспитанием. Она так часто мелькала в школе, что родители моих одноклассников думали, будто, она там работает. Так продолжалось до девятого класса. Потом попустило. Тогда завуч начала привлекать меня к ведению концертов, мы собрали команду КВН, и к 11-му классу я уже был на хорошем счету у педагогов. Мама успокоилась и с чистой душой снова пошла на работу.  

Занялась перевоспитанием: Олег Кензов в школе сидел за одной партой с мамой
Занялась перевоспитанием: Олег Кензов в школе сидел за одной партой с мамой
Пресс-служба

У ведущего и певца очень теплые отношения с мамой. Она часто приезжает к нему в гости, и он при каждом удобном случае мчится в родную Полтаву.

– Спасибо ей, она всегда в меня верила. А если и не верила в то, что у меня сложится с творчеством, то не подавала виду, – говорит Олег. – В отличие от папы, который всегда говорил, чтобы я занялся чем-то серьезным, получил нормальную профессию.

Настойчивость Олега привела его на Новый канал, на съемки проекта «Кохання на виживання», премьера которого состоится этой осенью.  

Ранее мы писали, как попасть в Голливуд через Instagram.

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Теги: Олег Кензов
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Комментариев (1)
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Даздраперма  (аноним)  11.06.2020, 12:22
Оценка:  0
Даздраперма
папа был прав . человеку у которого губы похожи на куриную гузку нечего делать в школе и мама зря уволилась с работы.
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